Así ha sido la primera vez de Andy Morales en Pasapalabra sin Lucas: "Ahora nadie da un problema"

Andy Morales ha protagonizado este lunes una de las apariciones televisivas más comentadas de la semana al debutar como invitado en Pasapalabra en solitario, por primera vez sin su excompañero Lucas, con el que formó el dúo musical Andy y Lucas durante más de dos décadas. La visita al concurso de Antena 3, presentado por Roberto Leal, sirvió para que el cantante no solo promocionara su nueva etapa profesional, sino también para lanzar señales claras sobre cómo vive ahora su carrera tras la separación artística.

Muchas risas y dardos envenenados

La participación de Andy en Pasapalabra se produjo en un ambiente distendido, con el cantante enfrentándose a las pruebas habituales del concurso mientras hablaba de su último trabajo musical. Roberto Leal, como presentador del programa, lanzó la primera pregunta sobre el éxito de su nuevo single Marioneta, a lo que Andy respondió con humildad y agradecimiento: "Está funcionando bastante bien, el cariño de la gente está siendo impresionante y me han dado mucha fuerza".

Han sido varios los momentos en los que el cantante le ha querido soltar una pulla al que fuera su compañero musical con un tono de humor. "Voy a dar las fechas poquito a poco, no vaya a ser que alguno tenga una indigestión". Esta frase, pronunciada entre risas, ha alimentado la atención mediática sobre la tensión no resuelta entre ambos exsocios profesionales, cuyo final de relación musical ha sido objeto de debate en muchos medios.

Más allá de los guiños, Andy quiso dejar claro que su nueva etapa está siendo estable y positiva. Cuando Leal le preguntó cómo se siente trabajando en solitario, el artista ofreció una respuesta conciliadora y centrada en su bienestar: "Estoy muy contento, muy feliz y muy tranquilo. Va todo muy bien, nadie da ningún problema y todo el equipo del que me he rodeado está muy contento conmigo, y yo con ellos. Así es muy fácil trabajar".

Este tipo de comentarios siguen alimentando la polémica acerca de la mala relación entre los dos artistas y la tensión que ha rodeado el final de la carrera del dúo gaditano. En entrevistas recientes, Andy ha dejado claro que quiere olvidarse de su pasado y que está centrado en el futuro, su objetivo es seguir haciendo música y dejar atrás el conflicto.

Andy está mejor solo

El artista ha participado en el programa de Antena 3 y se le ha podido ver cómodo y relajado, una actitud diferente a la que tenía cuando estaba con Lucas. La personalida dde cada uno era muy opuesta y el que fuera su compañero, terminaba por opacar a Andy en muchas de las intervenciones del grupo en cualquier espacio.

En esta nueva faceta tanto personal como profesional, Andy parece haberse encontrado a sí mismo y su voz, algo que con el paso del tiempo fue perdiendo dentro deldúo Andy y Lucas.