Cádiz es la provincia andaluza con más costa y la cuarta de España peninsular con más kilómetros: ¿son correctas las cuentas de Feijóo?

Cádiz es conocida mundialmente por sus playas abiertas Atlántico, de salinas, de acantilados, de dunas y de pueblos que han crecido frente al mar. No es solo una percepción: los datos oficiales confirman que Cádiz es la provincia andaluza con mayor longitud de costa, con unos 285 kilómetros de litoral. Esta cifra la sitúa como la cuarta provincia de España peninsular con más kilómetros de costa, solo por detrás de territorios del norte con litorales mucho más recortados.

Así lo recogen los informes oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), que utilizan la metodología del Instituto Nacional de Estadística (INE) para medir la línea de costa continental.Según los datos, Cádiz lidera con claridad el ranking andaluz y se consolida como una de las grandes referencias del litoral español.

Alberto Núñez Feijóo se ha puesto a sí mismo en una posición complicada debido a una "gracia" en la que afirma que los andaluces no saben contar los kilómetros de costa que tienen y para ensalzar a su tierra, Galicia, aprovecha para tirar por tierra a los habitantes del sur de la Península Ibérica. Desde que hiciera ese desafortunado comentario, las reacciones no han tardado en llegar y son muchos los andaluces que han afeado la conducta del líder del PP .

Una costa larga, diversa y con identidad propia

Los casi 300 kilómetros de costa gaditana no son homogéneos. Al contrario, uno de sus grandes valores es la diversidad paisajística y ambiental. Desde las playas infinitas de arena fina en municipios como Sanlúcar, Chipiona, El Puerto o Chiclana, hasta los acantilados del Campo de Gibraltar, pasando por espacios naturales únicos como el Parque Natural de la Breña, las marismas del Guadalquivir o la Bahía de Cádiz.

A diferencia de otras provincias, Cádiz combina Atlántico y Mediterráneo, lo que le aporta un valor estratégico y ambiental singular. El Estrecho de Gibraltar no solo es una de las zonas marítimas más importantes del mundo, sino también un enclave clave para la biodiversidad y las migraciones de aves marinas.

A diferencia de provincias del norte como A Coruña, Asturias o Pontevedra- que tienen más kilómetros de costa- cuyos litorales son muy recortados y llenos de rías, la costa de Cádiz es en muchos tramos más rectilínea y continua, lo que explica que, con menos entrantes, siga sumando casi 300 kilómetros. Este rasgo convierte a Cádiz en una de las provincias con más kilómetros de playas accesibles y abiertas, una de sus grandes virtudes.

Cádiz líder en Andalucía

El liderazgo de Cádiz en Andalucía es indiscutible. Ninguna otra provincia andaluza alcanza su extensión de costa. Málaga, Almería, Granada o Huelva se quedan por detrás en número de kilómetros, lo que refuerza el papel de Cádiz como la gran referencia costera del sur peninsular.

Este dato cobra aún más valor si se tiene en cuenta que la costa gaditana combina dos mares, el Atlántico y el Mediterráneo y además posee un gran valor ecológico debido a los enclaves naturales que hay repartidos por toda la provincia.

Motor económico y ambiental

La importancia de estos 285 kilómetros va mucho más allá de lo paisajístico. La costa gaditana es un motor económico clave, con un peso fundamental del turismo, la pesca, la acuicultura, los puertos y las actividades náuticas. A ello se suma la presencia de numerosos espacios protegidos, como parques naturales y zonas de alto valor ambiental, que refuerzan su papel estratégico en la conservación del litoral español.

Cádiz según los datos oficiales lidera Andalucía en kilómetros de costa y que se sitúa entre las cuatro provincias peninsulares con mayor litoral, por detrás de A Coruña, Asturias y Pontevedra. El matiz es importante, pero no resta valor a una realidad incuestionable: Cádiz es una de las grandes provincias costeras de España, tanto por extensión como por calidad y diversidad de su litoral.

¿Son correctas las cuentas de Feijóo?

Cuando el presidente del PP afirma que Galicia es la comunidad autónoma con más costa es así, porque se cuentan con las rías, es cierto ya que en total Galicia tiene 1.498 km. En cambio si se miden exclusivamente los kilómetros de playa entonces la que lidera el ranking es Andalucía ya que tiene casi 1.000 km de costa (playas) repartido entre Cádiz, Almería, Málaga, Huelva y Granada.

