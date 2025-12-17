Alejandro Sanz tira de orgullo para contestar al polémico comentario de Feijóo sobre los andaluces: "Así se cuenta en Andalucía"

Un inofensivo discurso sobre las costas gallegas de Feijóo en una cena del PP acabó con un comentario desafortunado sobre los andaluces. Alejandro Sanz no ha dudado en responder por sus redes sociales. El líder de los populares se encontraba en un ambiente distendido con integrantes de su partido en Galicia cuando pronunció unas palabras que, con intención o no, no han sentado bien en Andalucía. "Galicia es un bosque que está regada por agua dulce y circunvalada por agua salada, tenemos los mayores kilómetros de costa de España. Ya sé que los andaluces no están de acuerdo, pero no saben contar. Las rías tienen doble de costa”, dijo Feijóo.

La afirmación de que los andaluces no saben contar ha generado la contestación rápida de artistas como Alejandro Sanz. El madrileño con origen en Alcalá de los Gazules y Algeciras publicó en X lo siguiente: "Un dos tres, cuatro cinco seis, siete ocho, nueve diez. Un dos. Así se cuenta en Andalucía". Esta referencia al compás flamenco ha generado una serie de reacciones positivas a favor del artista que guarda una relación estrecha con varios municipios de la provincia de Cádiz. La relación directa del cantante con Cádiz se ha cristalizado a lo largo de los años en forma de reconocimientos. Sanz fue pregonero del Carnaval de Cádiz en 2005, distinguido como Hijo Predilecto de la provincia de Cádiz en 2023 e investido como doctor Honoris Causa por la Universidad de Cádiz en ese mismo año.

Las respuestas a esta publicación alaban la ingeniosa salida del cantante, que no es la primera vez que declara su admiración por las tradiciones musicales andaluzas. Uno de sus guiños más habituales es al Carnaval de Cádiz. Sanz ha cantado en sus conciertos pasodobles de Juan Carlos Aragón, a quien incluso llegó proponerle que le compusiera canciones. Un extremo al que se negó el legendario carnavalero ya fallecido. Algunos de los comentarios más destacados celebran la elegante forma de responder al desafortunado discurso de Feijóo. Si bien, otros piden al cantante más sentido del humor, aunque muchos de esos comentarios se mezclan con valoraciones políticas.

Otro artista que se ha pronunciado ha sido el malagueño Pablo Alborán a través de una historia de Instagram. "Eh...dicen que no sabemos contar. Será porque contamos historias, compases, lunares y no tonterías", expresó el cantante en la mañana del 17 de diciembre.

Captura de una stories de Pablo Alborán sobre el insulto de Feijóo a los andaluces / Instagram

Esta polémica no ha pasado desapercibida, como era de esperar, para los rivales políticos de Alberto Núñez Feijóo. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aprovechó como andaluza para reprender a Feijóo y defender a Andalucía argumentando que su propio presidente, Juanma Moreno, no lo iba a hacer.