Juan Carlos Aragón, sobre colaborar con Alejandro Sanz: "Yo no voy a escribir para nadie"

Juan Carlos Aragón sigue hoy, seis años después de su muerte, recibiendo homenajes, documentales, películas que hablan sobre su genio. En la vida del excelente autor de Carnaval hay un sinfín de anécdotas y momentos inmortalizados a través de horas de metraje. Cuando parece que ya no hay nada nuevo que contar, aparecen más detalles que engrandecen su figura.

Una de ella es la que cuenta Javier Bohórquez, amigo y director de la mayoría sus agrupaciones, acerca de cómo Juan Carlos Aragón se negó a componer para Alejandro Sanz. El cantante madrileño, de origen gaditano, insistió pero no consiguió su objetivo de que sus letras fueran compuestas por el carnavalero. A cambio, se tuvo que conformar con cantar un pasodoble de 'Los Yesterdays' en sus giras internacionales.

Una confesión que hizo en un programa especial de 'El Legado' de Canal Sur donde se homenajeó al chirigotero y comparsista. En este, también intervinieron Luisa Tejonero, viuda de Juan Carlos Aragón, el periodista José Yélamo o el presentador Jordi Évole, entre otros. En ese espacio, se dedicó buena parte del tiempo a tratar las peculiaridades de un personaje de la talla de Juan Carlos Aragón. Entre las mil historias que se pueden contar de él, una que llama especialmente la atención es la que le vinculó a Alejandro Sanz, quien siempre mostró predilección por las letras de Aragón. Tanto que quiso que este escribiera para él. Sin embargo, no contaba con el carácter especial y particular de uno de los autores más grandes de la historia del Carnaval de Cádiz.

"Tienes que ser muy grande para decirle que no a Alejandro Sanz"

En palabras de Bohórquez, "a Juan el Carnaval se le quedaba muy chico". Una apreciación similar a la de uno de sus confesos admiradores, Jordie Évole, quien recuerda cómo, "pese a que se lo pidieron", decía que no a alguno de los cantantes más grandes de este país. Y aún así, sus letras aparecen en conciertos de Alejandro Sanz y Manuel Carrasco. Su viuda, Luisa Tejonero, confirma el espíritu libre de la la pluma de Juan Carlos Aragón: "Él escribía para él y que los demás cogieran". Para Évole, siguen siendo sorprendente. "Tienes que ser muy grande para decirle que no a Alejandro Sanz", dijo en el programa 'El Legado'.

Su compañero Javier Bohórquez fue el que más desarrolló durante la emisión de este especial cómo fue su negativa al músico madrileño. "Le agobiaba que Alejandro se le acercara. Me decía 'quillo este tío me está molestando'", cuenta Bohorquez. El comparsista, este COAC 2025 en 'La Tribu', rememora cómo una vez Juan Carlos Aragón viajó hasta Madrid para verse con Alejandro Sanz y su banda en un estudio. A su vuelta, recuerda Bohórquez que le dijo lo siguiente: "Me ha pedido que le aporte cosas y música (gesto de escribir). Pero yo no me voy a comer el coco. Yo le voy a mandar los compact que he sacado hasta ahora en comparsa y que él escuche los popurrit. Y si le gusta alguna cuarteta del popurrí pues que la coja y la convierta en canción. Pero yo escribir, no voy a escribir nada para nadie eh".

Según Bohórquez, a los días de su regreso de Madrid, viendo que no había ninguna respuesta por parte del comparsista, Alejandro Sanz tomó la iniciativa. Entonces, su idea fue interpretar a piano el pasdobole "Cuando en una pasarela" de 'Los Yesterday'. Y así fue como en una gira de un artista internacional como Alejandro Sanz sonó el pasodoble de un autor del Carnaval de Cádiz. Bohórquez lo relata con un orgullo, razonándolo de la siguiente manera: "Porque analiza una cosa importante. No es que Juan había hecho una canción para que Alejandro la cantara, es que el Carnaval se había subido al escenario de Alejandro Sanz".

El Carnaval de Cádiz, un fenómeno que trasciende los límites

El programa 'El Legado' de Canal Sur especial del Carnaval de Cádiz se emitió el pasado 22 de febrero. Y contó con multitud de intervenciones del mundo carnavalero: Antonio Martín, Antonio Martínez Ares, 'El Yuyu' y Bienvenido, entre otros. Una emisión que giró en torno a tres grandes autores de la fiesta gaditana fallecidos en el siglo XXI: Juan Carlos Aragón, Manolo Santander y Julio Pardo. En este programa monográfico de dos horas, también intervinieron el presentador Jordi Évole, el cantautor Jorge Drexler, la humorista Paz Padilla, el periodista José Yélamo, el músico David Palomar y muchos más.