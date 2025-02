Autores y directores del Carnaval de Cádiz eligen a dos agrupaciones de Juan Carlos Aragón como las mejores de este siglo

La influencia de Juan Carlos Aragón en el Carnaval de Cádiz en lo que llevamos de siglo, un cuarto ya, es latente y notoria. Buena prueba de esta incidencia son las entrevistas que Diario del Carnaval ha venido publicando en las previas de las sesiones de preliminares y cuartos de final del COAC 2025, en las que hemos preguntado a autores y directores cuál es para ellos su agrupación favorita de estos 25 años de Concurso. Y las respuestas no dejan lugar a dudas: de las 29 personas entrevistadas, 18 han elegido agrupaciones que llevaron la firma del Capitán Veneno.

Dos comparsas de Aragón lideran este ranking con siete votos cada una: se trata de ‘Los ángeles caídos’, primer premio de 2002, y ‘Los millonarios’, primer premio de 2015. En el primer caso, ‘Los ángeles caídos’, los carnavaleros que han optado por elegirla han sido El Chapa, Vera Luque, El Bizcocho, Kike Remolino, El Tomate, Alejandro Pérez ‘Peluca’ y Marta Ortiz.

Para Chapa “es la comparsa que sigo escuchando y me sigo emocionando como la primera vez que la escuché”. Remolino, que fue componente de esa comparsa, señalaba que “ese popurrí no es normal como está escrito, es una cosa muy gorda, la más potente. Se cantará siempre, aquel año, dentro de diez años y de otros diez”. El Tomate se decantaba por esta comparsa “por el nivel literario del repertorio, del que para mí es el mejor autor de la historia del Carnaval, por el grupo y porque el popurrí también me parece el mejor de la historia”.

Sobre ‘Los ángeles caídos’, Alejandro Pérez ‘Peluca’, decía haberla elegido de “tan completa en el repertorio, por su prosa, su lírica, el tipo y musicalmente...”. Marta Ortiz no sólo escogió esta comparsa “por todo lo que movió en la modalidad que, en mi opinión, fue un antes y un después en el discurso en las comparsas”, sino por lo que le “movió personalmente”.

La comparsa 'Los ángeles caídos', primer premio de 2002. / Julio González

13 años después, Juan Carlos Aragón creaba otra obra maestra: ‘Los millonarios’. Empatada a votos con ‘Los ángeles caídos’, esta comparsa que supuso un giro radical a la interpretación de sus repertorios con el nuevo grupo creado que le acompañó hasta su muerte en 2019, obtuvo el favor de otros siete carnavaleros entrevistados: José Manuel Cardoso, El Canijo, El Selu, Manolín Santander, El Yuyu, Julio Pardo Carrillo y Luis Rivero.

“Para mí es una comparsa redonda, que significa un cambio importante, positivo en la modalidad, un salto en la forma de cantar, más templada, más clara”, decía El Canijo. Yuyu apuntaba que “me parece una de las agrupaciones más redondas en años” y Julio Pardo Carrillo exponía que “me parece que es de esas agrupaciones, como le pasó en su día a ‘Los Borrachos’, al coro ‘Vamos a la Ópera’ quizás, que marcó un cambio de tendencia en la modalidad y en el Carnaval, marcó un antes y un después y quedará entre esas grandes agrupaciones de la historia”.

Manolín Santander, que formó parte de la remodelación del grupo de Aragón para ‘Los Millonarios’, escogía una comparsa que “cambió nuestras vidas carnavalescamente hablando, supuso un antes y un después tanto en la modalidad de comparsa, como para Juan Carlos Aragón”.

Otra comparsa de referencia en lo que llevamos de centuria, también rubricada por Juan Carlos Aragón, es ‘Los condenaos’, la primera que hizo con el grupo de Ángel Subiela en el año 2001, justo después de que este mítico conjunto rompiera con Martínez Ares. Tres entrevistados han optado por esta agrupación: Miguel Ángel Llull, Germán García Rendón y Jonathan Pérez ‘Jona’.

El listado se completa con dos votos para el coro ‘El amanecer’, realizados por dos autores que salieron en él, Pedrosa y Faly Pastrana, y le sigue una sucesión de agrupaciones con un solo voto, destacando el componente emocional o personal. Son casos como el de Jesús Bienvenido votando a ‘Los currelantes’, Nene Cheza a ‘La cárcel vieja’ o el Gago a ‘Los ultraortodoxos de los callejones Cardoso’.

Si Manuel Cornejo opta por ‘Los puretas del Caribe’, dirigida por su padre, el recordado Don Adolfo, Palmira Santander hace lo propio con una chirigota de su progenitor: ‘Los de capuchinos’. Melo López, de la chirigota de Los Pibes’, elegía a ‘Los panteras’, también de Aragón, donde salía su padre, Carmelo.

Asimismo, Marisa Brihuega se decantaba por ‘Los prisioneros’ y Pili Tejada por el coro ‘Comediantes’.