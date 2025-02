Manolín Santander: "Volvemos a la chirigota que nos gusta hacer"

Manolín Santander vuelve al Concurso tras un año sin pisar las tablas. Regresa por todo lo alto, haciendo triplete con su chirigota, a la que han imprimido un sello más de la casa, en la autoría de la comparsa de su hermana Palmi, y se estrena con la comparsa ‘Las ratas’ de Bienvenido, viejos amigos con los que tenía una espinita clavada.

Pregunta.–Antes que nada preguntarle cómo pasó el carnaval pasado

Respuesta.–Fue una sensación bastante dura, nunca había faltado al Concurso salvo cuando falleció mi padre. Pero el año pasado por circunstancias personales descansé, aunque sin descansar, porque estaba ahí. Fue raro y doloroso. Pero este año he regresado y estoy en varios frentes.

P.–Efectivamente, vuelve por todo lo alto, ¿qué nos traen estos cagones?

R.–Pues una chirigota muy nuestra, vamos a volver a lo que somos, a lo que nos gusta hacer, volviendo a la senda de mi padre, que ni soy, ni quiero parecerme, pero es la chirigota que he aprendido en casa. Así que lo que pretendemos es que sea divertida, que la gente salga sonriendo, y también tiene ese pellizco con el que solemos llegar.

P.–Dice que vuelve a la senda de su padre, ¿a qué se refiere?

R.–El año pasado intentamos separarnos un poco y al final ni nos sentíamos cómodos. Tenemos poco público, pero fiel, y si le fallamos, nos fallamos a nosotros mismos. Así que tiene un toquecito más clásica, “clásico pa tó”, como cantábamos, más alegre, es el tipo de chirigota que nos divierte.

P.–Un año en el que la chirigota apunta alto. ¿Qué supone competir con todos los grandes nombres de la modalidad?

R.–Son los años más bonitos para salir, el año en el que te tienes que estrujar más la cabeza, te exiges más, pues son muchas chirigotas y de muchos tipos, y es cuando se valora de verdad a la modalidad. Aparte está ese puntito de competencia sana que nos hace ser mejor a todos. Todos sacarán el arsenal para hacer una buena chirigota, así que será un duelo bonito.

P.–Habla de competencia sana. ¿Cómo vive personalmente ese veneno que lleváis dentro?

R.–Antes era mucho más venenoso, pero ahora se va quitando. A todos nos gusta quedar bien y ganar, existe la competencia y los medios y las redes te van calentando. Pero el nervio existe y el que diga que no se pone nervioso escuchando al Selu, pues miente. Y se intenta disfrutar de todo, de la chirigota y también de la comparsa, yo escucho todas y me gusta aprenderme los quince mejores pasodobles.

P.–¿Cómo ve la modalidad?

R.–Está bien, hay cosas muy chulas, el problema es que el Concurso es muy largo y todo se difumina un poco, está muy dosificado. Hay agrupaciones que me gustaron y ahora ni me acuerdo. Hay muchas chirigotas, muchos regresos y agrupaciones que el año pasado quedaron bien, así que hay que estar atento a muchas cosas.

P.–El otro día vivimos en el teatro un bochorno con el grupo negacionista. ¿Qué podemos hacer para impedir que esto vuelva a ocurrir?

R.–No soy quién para decirlo, esto lo tiene que hacer quien lo organiza, porque se está viendo que se pierde prestigio, del concurso y del Carnaval de Cádiz. Así que el día que me canse de estas cosas pues no iré, pero esto hay que cortarlo, es cada vez más largo y más aburrido, y encima, crea un precedente. Se le dio pie a esta gente, y puede venir una agrupación falangista o una a favor del maltrato. Menos mal que el respetable se hizo más respetable que nunca. Y como aficionado al Carnaval agradezco esta respuesta del público, pero es que no debería pasar. Así que es hora de que los organizadores hagan algo. No puede ser cuantos más días mejor, y cuanta más gente mejor porque pasan estas cosas. Y al final la que pierde es la historia del Carnaval de Cádiz.

P.–¿Cómo siente llevar y perpetuar el apellido Santander, siempre tan presente en el público del teatro y con guiños constantes de los compañeros?

R.–Es una responsabilidad, parece que tengo que parecerme, a veces dicen… ‘esta no suena a su padre’, es que no soy mi padre. De hecho, yo salía en comparsa, volví a la chirigota cuando él falleció y porque soy seguramente su alumno más aventajado, y no por nada, sino porque llevo yendo al ensayo desde que tengo uso de razón, yo era su mayor filtro. Así que me fui a la chirigota porque me sentía en deuda con él, con los compañeros y con el Carnaval. Si fuera egoísta se perdería, pero mientras tenga ganas y pueda, lo haré. Además, es una manera de conectar con mi padre y con mi tío Emilio, que nos hace el tipo.

P.–Dejó la comparsa tras salir con Juan Carlos y se centró en la antología de su padre, ¿Por qué decide regresar con Jesús Bienvenido?

R.–Es una espina que tenía ahí, Jesús, Kichi, Dani, son personas a las que conozco desde hace años, desde que salían con Tino, y hasta me dedicaron una letra de lo pesado que yo era. Eran mi ídolos de chico, gente de mi barrio, vecinos, porque al final para mí el Carnaval es algo muy familiar. Así que cuando me llamo Jesús fue como cumplir un sueño, volver y hacerlo con él... Y encima disfruté mucho el pase de preliminar de ‘Las ratas’, fue una sensación muy bonita.

P.–¿Qué espera del Concurso?

R.–Después de todo lo pasado, espero que la gente nos reciba con cariño y disfrutarlo, cuanto más disfrutemos, más lo hará la gente. Y si es así, yo con eso ya estoy pagado.