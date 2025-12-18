Cádiz se deforma en el sentido de las agujas del reloj hacia África: científicos españoles desvelan un importante hallazgo geológico sobre la península ibérica

La Península Ibérica está girando muy lentamente en el sentido de las agujas del reloj. Así lo confirma un nuevo estudio científico elaborado por investigadores españoles, liderado por el geólogo Asier Madarieta-Txurruka, del grupo Water Environmental Processes (HGI) de la Universidad del País Vasco (EHU) ,y publicado en la revista especializada Gondwana Research, que aporta nuevas claves sobre la dinámica tectónica del suroeste de Europa.

Se trata de un movimiento extremadamente lento, imposible de percibir en el día a día, pero que puede medirse gracias al análisis combinado de datos sísmicos y geodésicos de alta precisión. Los autores subrayan que este giro se produce a lo largo de millones de años y forma parte de los procesos naturales que modelan la corteza terrestre.

Cómo se ha detectado el giro

El estudio se apoya el análisis conjunto de datos sísmicos y geodésicos de alta precisión. Según los datos, la rotación es de apenas unas décimas de grado por cada millón de años, una magnitud imposible de percibir en la vida cotidiana.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron miles de registros de terremotos y datos procedentes de cientos de estaciones GNSS, un sistema similar al GPS que permite medir desplazamientos del terreno de apenas milímetros. Esta combinación de información ha permitido detectar deformaciones muy sutiles en la corteza terrestre.

La clave está en la colisión de placas

El origen de este giro se encuentra en la compleja relación entre la placa euroasiática y la placa africana. Ambas se aproximan de forma constante, generando tensiones que no se distribuyen de manera uniforme en todo el territorio.

Así son los movimientos de la Península Ibérica / Revista Gondwana

Uno de los elementos clave es el arco de Gibraltar, una zona geológicamente muy activa que conecta el sur de la Península Ibérica con el norte de África. En este punto, las fuerzas tectónicas se canalizan de forma desigual: mientras en algunas áreas se absorben o se redistribuyen, en otras provocan una ligera torsión del bloque ibérico, que acaba traduciéndose en ese giro lento hacia la derecha.

"Los nuevos datos confirman que la Península Ibérica está girando en el sentido de las agujas del reloj", afirma el estudio. "De los datos obtenidos se desprende que el arco de Gibraltar juega un papel importante en la frontera entre Eurasia y África. La deformación provocada por la colisión entre Eurasia y África al este del estrecho de Gibraltar es absorbida por la corteza del arco de Gibraltar, lo que impide que dichos esfuerzos se transmitan hacia la Península Ibérica".

"En cambio, al oeste del estrecho se produce un choque directo entre Iberia (placa euroasiática) y la placa africana, lo que creemos que puede favorecer que los esfuerzos se transmitan hacia el suroeste de Iberia. Esto empujaría la península por dicha zona y provocaría su giro en sentido horario".

Implicaciones geológicas

Los investigadores señalan que este hallazgo no tiene efectos inmediatos para la población, pero sí resulta relevante desde el punto de vista científico. Comprender cómo se deforma la Península Ibérica permite mejorar el conocimiento sobre la distribución de esfuerzos tectónicos y sobre la posible existencia de fallas activas aún no identificadas.

En este sentido, el estudio aporta información útil para afinar los modelos de peligrosidad sísmica, especialmente en zonas como el suroeste peninsular y el entorno del golfo de Cádiz, donde la actividad tectónica ha sido históricamente significativa.

Datos recientes

Los autores recuerdan que los registros geodésicos y sísmicos utilizados abarcan solo unas pocas décadas, un periodo muy corto si se compara con la escala temporal de los procesos geológicos. Aun así, destacan que la coherencia de los datos permite identificar con claridad la tendencia de rotación.

El estudio refuerza la idea de que la Península Ibérica no es un bloque rígido e inmóvil, sino una estructura dinámica, sometida a fuerzas que actúan de forma constante, aunque casi siempre de manera imperceptible.

Este trabajo abre la puerta a nuevas investigaciones destinadas a comprender mejor la evolución geológica de la Península Ibérica y su relación con las placas vecinas. Para los científicos, se trata de una pieza más en el complejo puzle de la tectónica europea, que contribuye a explicar cómo se ha configurado el territorio actual y cómo sigue cambiando.