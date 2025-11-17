Andy tenía claro su futuro con Lucas: "Yo sabía que esta situación iba a terminar fatal"
El artista no se plantea ni ahora ni en el futuro una posible reconciliación con Lucas para volver a los escenarios
Tras más de dos décadas formando el dúo Andy & Lucas, el cantante Andy ha puesto punto y final a esa etapa. Tan solo un mes más tarde del último cocnierto del grupo musical, el gaditano presentaba su nuevo single Marioneta. Un trabajo que ha dejado claro que aún tiene mucho que decirle al que fuera su compañero musical durante tantos años.
La relación entre Andy y Lucas se ha ido desvaneciendo con el paso del tiempo, los desacuerdos, las personalidades y todo lo que ha sucedido en todos los años de carrera musical han hecho mella en ellos y actualmente no se dirigen la palabra, tal y como ha asegurado el propio Andy en algunos medios.
La relación de Andy y Lucas ya no tiene marcha atrás
En la entrevista dada a El País, Andy confiesa que su última etapa como dúo fue "un sinvivir": "Llegaba el fin de semana que tenía el concierto y me levantaba con el cuerpo fatal, me levantaba malo, de los nervios, asustado… pensando: ‘Qué va a pasar hoy’". Una sensación que cada vez era más agobiante para el artista.
A lo largo de esta última gira de despedida del grupo, Andy ha vivido momentos muy duros de asimilar. "Subirte a un escenario con un recinto lleno de personas coreando tus canciones, deseando escucharte, y tú por dentro decir: ‘Me estoy muriendo’, eso no se lo deseo a nadie", afirma el cantante. También asegura que ha llegado a vivir episodios de ansiedad en los últimos meses. "Me llevé 10 minutos llorando en el coche".
Cuando se le pregunta si existe la posibilidad de retomar la colaboración con Lucas, la respuesta de Andy es rotunda: "Ni muerto, es que vamos, antes abro un restaurante". Ya ha cerrado esa puerta y no considera volver a formar parte de un dúo, ni siquiera con otra persona: "No, ya lo he vivido. Ahora necesito cometer mis propios errores".
Andy en el foco de la polémica
Tras todo lo vivido en los últimos meses y tras las entrevistas que ha ofrecido el cantante es consciente que la situación es complicada tanto para él como para Lucas. A pesar de esta nueva realidad a la que se enfrenta afirma que: "Yo sabía que esta situación iba a terminar fatal, y va a continuar, va a traer cola, pero bueno, la vida continúa y yo no voy a estar haciendo lo que quieran otros, ni por dinero ni por miedo a nada".
Mirando atrás, confiesa que no guarda rencor, sino "lástima y pena": "Lo que se me queda a mí no es rencor, no es enfado… es pena de decir que no he podido aguantar más". También admite que durante años se puso en un segundo plano, pero ahora quiere estar "en primera línea" para dar rienda suelta a su visión artística
Una nueva etapa en solitario
Andy ha iniciado su camino en solitario con el lanzamiento de su primer single, Marioneta, una canción que, según él, refleja el momento de romper con una relación tóxica y recuperar su propia luz. El tema forma parte de su próximo disco, titulado Solo, cuyo lanzamiento está previsto después de la Semana Santa.
Sobre el inicio de esta nueva etapa, reconoce que cantar solo le resulta extraño, pero también liberador: "Después de toda la vida cantando con otra persona… empezar solo es un poquito extraño, pero me iré acostumbrando, es otra forma de disfrutarlo, como empezar de cero".
Andy aclara que no busca polémica ni protagonismo fácil: su objetivo ahora es trabajar con honestidad, disfrutar de su música y asumir sus propios errores sin depender de nadie más.
