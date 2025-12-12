Lucas González vende su chalet en Cádiz por 1,25 millones de euros: tiene vistas al mar

Lucas González, ex compontente de Andy y Lucas, vuelve a copar los titulares y es que en esta ocasión el artista ha decidido poner a la venta una de sus propiedades más preciadas: un chalet en Conil de la Frontera. El gaditano se quiere desprender de este inmueble por la friolera de 1,25 millones de euros, una cantidad bastante reseñable.

El Español ha sido el medio en destapar la exclusiva de la venta de este chalet por parte de Lucas Goznález, que tras varios meses envuelto en la polémica por su mala relación con Andy y su operación de nariz, vuelve ser relevante debido a la venta de parte de su patrimonio. El artista ha confesado en varias ocasiones que tenía varias propiedades en las que ha ido inviertiendo a lo largo de su carrera musical.

Así es el chalet con vistas al mar de Lucas en Roche

El anuncio de venta de la vivienda está colgado en el portal Idealista. La vivienda tiene un total de 200 metros cuadrados divididos en dos plantas, pero cuenta con un parcela de 700 metros cuadrados. Un lugar privilegiado para cualquiera que disfrutar de unas vistas al mar y la tranquilidad que da vivir en una urbanicación privada. La vivienda cuenta con jardín y piscina, además de tener un porche cubierto.

En la planta inferior del inmueble están situados un amplio salón, dos dormitorios dobles dobles, un baño completo y una cocina con salida al jardín. EN la planta superior está el dormitorio principal, que tiene vestidor y un baño con vistas al mar. Según se describe en el anuncio: "El diseño prioriza la luz natural y la conexión con el exterior, con grandes ventanales orientados al océano".

Los nuevos propietarios podran disfrutar de la zona chill-out junto a la piscina que además tiene un baño exterior, para hacer más comoda la estancia en el exterior. Por supuesto, la parcela tiene integrado un aparcamiento privado.

Una ubicación privilegiada

La vivienda de Lucas González está ubicada en Roche (Conil de la Frontera) en una urbanización del mismo nombre y que tiene grandes medidas de seguridad durante las 24 horas del día. Además posee un gran entorno natural, variedad en cuanto a instalaciones deportivas, parques infantiles y servicios básicos. Cuenta también con acceso directo a algunas calas y senderos.

Durante la época estival son múltiples las actividades que se organizan en la urbanización que le dan mucha vida y son el reclamo para muchas familias con niños, ya que hacen torneos, actividades familiares y mercadillos.

Su privilegiada ubicación en la costa gaditana le permite explorar las diferentes playas que tiene cerca como La Barrosa, en Chiclana de la Frontera, Los Caños de Meca o Zahara de los Atunes.