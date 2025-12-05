Lucas, de Andy y Lucas, estrena coche de lujo valorado en 75.000 euros: "A tope de extras"

Lucas González vuelve a estar en el foco mediático, a pesar de que el cantante afirma que no quiere ser objeto de la prensa ni habladurías en redes sociales, su comportamiento dista mucho de esa afirmación. El último movimiento de Lucas ha sido la adquisición de un coche de alta gama valorado en 75.000 euros, se trata de un Porsche Panamera Turbo. Un capricho que da a entender que su economía es de lo más boyante en este momento.

En los últimos meses, el cantante gaditano ha protagonizado grandes polémicas desde su mala relación con Andy, su pelea y su posterior separación y además, hay que tener en cuenta que desde finales de 2024 González ha estado en boca de todos debido a su fallida operación de nariz.

El nuevo capricho de Lucas González

La compra de este coche de alta gama por parte del artista ha sido noticia y además, el vendedor que estuvo con Lucas no ha perdido la oportunidad de entrar en el programa El Tiempo justo, para explicar todos los detalles del vehículo adquirido por Lucas González recientemente. "Tiene 80.000 kilómetros, es del año 2018 y cuenta con el mantenimiento y la garantía íntegra de la Porsche".

"Olía a nuevo. Estaba impoluto, no tenía absolutamente ni un rasguño y contaba con pintura original de fábrica, asientos con frío y calor, visión nocturna... Venía muy a tope de extras", comenta el vendedor. La noticia salía a la luz debido a la publicación en redes sociales que hacían desde el perfil de Coches AMB. "Entrega de Porsche Panamera Turbo a nuestro amigo Lucas de Andy y Lucas", se lee en el copy de la publicación.

Esta venta no se habría llevado a cabo recientemente, sino que se hizo hace varios meses, así lo confirmaba una persona cercana al cantante, pero confesaba que no quería que se hiciese público para que no se pudieran hacer interpretaciones relacionadas con Andy.

"Hace unos meses que lo compró, pero no quería que la gente dijera que se lo ha comprado con el dinero con el que no paga a Andy. Le daba miedo contribuir al testimonio que deja a su excompañero como un pobrecito que no veía ni un duro de los beneficios", relataba esta persona cercana a Lucas en el programa presentado por Joaquín Prat.

La operación de nariz cada vez más próxima

El artista pensaba haberse operado la nariz a finales de año, pero lo cierto es que el médico no vio claro poder hacer la intervención ahora y por eso debe esperar un poco más. Hace unos días se pudo ver a un Lucas sonriente tras visitar al especialista y comprobar que todo ha cicatrizado correctamente y que podrá operarse en poco tiempo.

La fecha exacta de la operación de nariz no está fijada en el calendario, pero lo cierto es que el plazo que ha comentado el cantante a los medios fue una vez pasadas las fechas navideñas. De esta manera, Lucas podrá afrontar un 2026 con un aspecto renovado.