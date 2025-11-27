Lucas confirma que volverá a operarse de la nariz: "Será después de las fiestas"

Lucas González tiene una operación de nariz pendiente y es que la última vez que pasó por el quirófano el resultado no fue el esperado. Tras muchos meses de especulaciones acerca de cuándo volvería a poder ser intervenido, parece que el cantante tiene una fecha a la vista para poder transofrmar de nuevo su aspecto físico.

El cantante ha anunciado que se someterá a una nueva operación de nariz tras las fiestas navideñas, tras acudir a una revisión médica reciente en Barcelona. El artista ha declarado sentirse optimista después de la consulta, y dado el visto bueno para programar la intervención una vez superadas estas fechas.

Lucas se desplaza a Barcelona a ver al especialista

Este miércoles, Lucas se desplazó hasta Barcelona para reunirse con el cirujano que realizará la reconstrucción nasal. A su llegada aseguró estar "bien, con muchas ganas". Tras la cita, y muy animado, comentó que "esto ha regenerado como tiene que regenerar" y que, tras las fiestas, volverán a hacer otra revisión para fijar la fecha definitiva de la operación.

Respecto al os cuidados que debe seguir, Lucas ha explicado que debe hacer "lavados nasales, tiritas y llevar una vida sana, como he llevado siempre".

Un calvario que puede acabar pronto

No se trata de la primera vez que Lucas recurre a la cirugía estética —y reconstructiva— de nariz. En 2025 mismo admitió que su primera intervención no resultó como esperaba: "no hice caso a los médicos… me quitaba las gasas, no me puse las cremas ni las pomadas… por eso no cicatrizó como tenía que cicatrizar" explicó.

El desenlace fue una nariz deformada, molestias físicas, episodios de sangrado y un impacto emocional muy fuerte. Lucas ha confesado que estos últimos meses han sido especialmente duros para él y que ha tenido que aguantar mucho. "He aguantado burlas y miradas por encima del hombro".

Una operación necesaria

Esta nueva intervención no se trata solo de estética, sino que Lucas debe someterse a esta cirugía debido a los problemas derivados de la primera intervención. La pérdida de cartílago, dificultad respiratoria, sangrados que han afectado a su día a día. La reconstrucción de su nariz le genera esperanza y así lo ha confesado: "vengo contento… me sale la sonrisa", tras la visita con el médico.

Lucas mira hacia 2026 esperanzado en que sea un año más feliz y menos polémico para él. Tras la separación definitiva de Andy y Lucas ambos artistas se han enfrentado de manera indirecta en los medios para intentar desacreditar al otro y relatar cómo vivieron cada uno de ellos estos últimos momentos juntos.

Andy ha lanzado su carrera en solitario con su álmbun Solo y por el momento Lucas está centrado en el proyecto de la escuela musical en toeldo y ha aprovechado también para sacar un tema infantil con Los Pipicacas.