Giro en la carrera musical de Lucas: así son 'Los Pipicacas', los dibujos animados creados por el ex de Andy y Lucas

Lucas González ha sorprendido al público con su nuevo proyecto musical. El artista ha dejado atrás la música para adultos y se ha centrado en el público infantil, algo muy diferente a lo que hacía para Andy y Lucas. Los Pipicacas, es una serie animada con canciones educativas sobre hábitos de higiene, protagonizada por personajes tan pintorescos como Señor Caca o Señorita Pipí.

Un proyecto con mensaje

Al parecer, la intención inicial de Lucas era que nadie supiera que estaba detrás de este proyecto infantil, pero lo cierto es que ya es de dominio público. En Los Pipicacas , Lucas —que firma sus nuevas canciones como Simon Luke— es el autor de la idea original, la letra y la música. El primer episodio ya está disponible en YouTube y se ha lanzado en varios idiomas —español, inglés, alemán, chino, italiano y francés—, lo que demuestra su ambición internacional.

Los personajes no son convencionales: un rollo de papel (Papel Pepe), una escobilla (Miss Escobilla), un inodoro parlante (Señor Don Váter)… todos ellos cantan para enseñar a los niños a usar el baño y a familiarizarse con palabras relacionadas con la higiene.

El segundo capítulo, que Lucas ya ha anunciado, se titulará “La tripita”. Según el artista, en ese episodio se abordará cómo actuar si a un niño le duele el vientre: cuándo debe llamar a sus padres y por qué no debe preocuparse tanto.

Lucas se mantiene activo

Tras dejar de formar parte del dúo Andy y Lucas, el gaditano se ha dedicado a diversificar sus proyectos y tiene una escuela musical en Toledo en la que los más pequeños de la casa pueden disfrutar de una gran variedad de espacios que están destinados al cante, baile, y una gran cantidad de actividades creativas. En esta escuela de música, Lucas no ha dudado en dejar su impronta y decorarla con algunos de los momentos más épico de su carrera, incluso ha bautizado algunas de las aulas con nombres de sus canciones más míticas como, Son de amores.

En el programa de Telecinco presentado por Joaquín Prats, Lucas afirmó que su intención con Los Pipicacas es clara: "hacer algo educativo para que los niños sepan ciertas palabras, sepan utilizar el aseo… iremos metiendo personajes". También ha aprovechado la oportunidad para dejar saber que su lanzamiento no tiene intención de "pisar el de nadie", refiriéndose al de Andy, que estrenó su single en solitario el 10 de noviembre.

"No lo he hecho adrede, en ningún momento he querido pisar a nadie; es un proyecto para niños, algo modo hobby", afirmaba Lucas." A ver si de una vez por todas todo esto se para porque estoy muy cansado de estar todo el día en el foco mediático", pidió. "Me siento como si, a mi edad, me hubieran hecho durante un año bullying. Y es duro", sentenciaba el compositor de Tanto la quería.