¿Es posible desgravar la cuota del gimnasio en la declaración de la Renta?

A partir del 2 de abril comienza la campaña de la renta de 2024, todos los españoles deberán presentar la declaración del IRPF y así estar al día con los impuestos de la Agencia Tributaria. A partir de este miércoles aquellos interesados podrán realizar este trámite de forma telemática y podrán hacerlo hasta el 30 de junio, último día para presentar toda la documentación requerida.

Hay deducciones generales que se ha establecido el Estado, pero también las comunidades autónomas tienen la posibilidad de ofrecer beneficios fiscales específicos. Uno de los gastos que se pueden desgravar en dos comunidades autonómicas son gastos en deporte y gimnasio, una gran ventaja fiscal para todos aquellos deportistas, que verán cómo mejoran sus finanzas debido a este beneficio. Las dos comunidades que permiten desgravarse la cuota del gimnasio y gastos de deporte son la Comunidad Valenciana y La Rioja. Por el momento, Andalucía no permite beneficiarse de esta deducción. Así que, al no ser una cuota estatal, los gaditanos contribuyentes que acudan al gimnasio no podrán declarar este gasto.

Deducciones en la Comunidad Valenciana

Las personas que vivan en la comunidad de Valencia podrán deducirse el 30% de los gastos relacionados con la práctica del deporte o actividades saludables como el gimnasio, el importe máximo que pueden deducirse es de 150 euros.

Si el contribuyente es mayor de 65 años o tiene una discapacidad igual o superior al 33%, puede obtener el beneficio de deducciones de hasta el 50% en gastos de deportes. Incluso, si la persona supera los 75 años o tiene una discapacidad igual o superior al 65%, la deducción por gastos de deporte es del 100%.

Requisitos necesarios para beneficiarse de esta deducción en Valencia. La suma de la base liquidable general y del ahorro no podrá ser superior a 32.000 euros en tributación individual o 48.000 en tributación conjunta. Asimismo, los límites de deducción se aplicarán a los contribuyentes cuya suma de la base liquidable general y del ahorro sea inferior a 29.000 euros en tributación individual o inferior a 45.000 euros en conjunta.

Deducciones en La Rioja

Esta comunidad autónoma permite la deducción del 30% de hasta un límite de 300 euros de gasto de la unidad familiar en servicios relacionados con el ejercicio físico y la actividad deportiva. Asimismo, la deducción será del 100% en caso de mayores de 65 años y quienes acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

¿Cuáles son los requisitos necesarios? Es necesario que los servicios deportivos estén originados en el periodo impositivo y sean realizados en el ámbito territorial de La Rioja. En esta línea, solo se podrán deducir los servicios prestados por gimnasios e instalaciones deportivas o por las entidades inscritas en el Registro del Deporte de la Rioja. Además, se incluyen las clases para la práctica del deporte o la educación física.