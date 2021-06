Las playas más desconocidas y tranquilas para seguir descubriendo la costa de Cádiz

Muchas playas donde elegir y a cual más bonita. Pero en este recorrido por la costa gaditana nos quedamos con tramos menos conocidos para la gran mayoría de sus visitantes, y que son ideales para un día especial si lo que buscas es tranquilidad y además seguir descubriendo la provincia. Playas con pinares, a los pies de una zona militar o con vistas espectaculares.

El Conchal, una playa con pinares en Puerto Real

La playa de El Conchal, en el Río San Pedro, es uno de los parajes naturales más desconocidos entre quienes buscan un día de playa tranquilo. Su principal atractivo es el pinar de La Algaida, que prácticamente acaba en el mar, y que sirve no solo de “sombrilla natural” sino de alternativa para los días de levante, ya que el pinar es el mejor parapeto para el viento. También hasta prácticamente la orilla llegan el carril bici y el sendero peatonal, que cruza el histórico caño de la Cortadura, realizado de forma artificial para impedir el paso de los franceses durante la bata del Trocadero, en 1823, hasta el fuerte de San Luis. Esta playa, desde principios de junio hasta mediados de septiembre, cuenta con los servicios de vigilancia y salvamento. Muy frecuentado para la practica de deportes como el piragüismo.

Cañillos, la costa virgen a los pies del Retín

Ubicada entre Barbate y Zahara de los Atunes, la playa de Cañillos es una playa que se conserva virgen, justo en la zona militar del Campo de Adiestramiento del Retín. Aprovechando que en verano paran las maniobras, se puede pasear o bañarse en una zona poco frecuentada y que ofrece además una espectaculares vistas. Se accede desde la carretera que une Barbate con Zahara.

La playa de Montijo-Micaela

Es el tramo del litoral comprendido entre Sanlúcar y el puerto deportivo de Chipiona y al que es mucho mejor acudir con la marea baja. Incluye zonas idóneas para los que gustan de los lugares más apartados y tranquilos de la costa. Se puede acceder desde la Venta Aurelio. La playa de Montijo quizás sea la primera en desaparecer por la erosión y el avance del mar.

Un tramo con encanto entre La Barrosa y Sancti Petri

Entre la archiconocida playa de La Barrosa y la de Sancti Petri, en Chiclana, hay un tramo con acantilados y pinares con encanto, al que se puede acceder con la bajamar. A la zona se puede acceder andando desde la primera pista con marea baja o desde la Playa de Lavaculos. También se puede hacer a través de los pinares que hay en Costa Sancti Petri o por la pasarela peatonal del Punto Mágico Templo de Hércules, desde donde además se puede contemplar el castillo.

Los Corrales de Rota

Es de las playas más encantadoras de Rota, al ser de las menos concurridas por su ubicación y de las más bonitas en cuanto al entorno, pues la resguarda un pinar en el puede hacerse senderismo mediante un sistema de pasarelas de madera. También cuenta con zonas para practicar gimnasia. Como curiosidad, en esta zona se encuentran los antiguos corrales de Rota, de ahí el nombre.

La Muralla, en El Puerto

Situada entre Puerto Sherry y Santa Catalina, es ideal para los días de Levante porque está rodeada de una antigua muralla que le da nombre y situada en una hondonada. Es un lugar con mucha magia y una playa muy recogida y sin oleaje, muy protegida de los vientos, una buena opción si estás visitando El Puerto este verano.

Castilnovo

Una zona virgen y sin urbanizar, a final del pueblo conileño y llegando a su límite con Vejer. 1,7 kilómetros de arena blanca que no es una de las más transitadas y donde se suele practicar nudismo. No tiene servicio de playas y no es de fácil acceso. Se puede acceder a ella cruzando el puente del Río Salado , por caminos de tierra o desde la vecina playa de El Palmar.