Paz Padilla publica 'Alzar el duelo', su libro más personal tras años marcados por la pérdida: "Te entrego una parte muy profunda de mí"

La presentadora y humorista gaditana Paz Padilla vuelve a abrir su historia más íntima. Tras el éxito de su anterior libro, la también actriz anuncia la publicación de Alzar el duelo, una obra en la que reflexiona sobre cómo seguir adelante después de perder a un ser querido. El lanzamiento está previsto para el 8 de abril de 2026, aunque ya se puede reservar.

La propia Paz ha compartido un mensaje cargado de emoción en sus redes sociales: "Hoy te entrego una parte muy profunda de mí". Reconoce que han sido meses de trabajo intenso y de remover recuerdos dolorosos para dar forma a un proyecto que considera muy especial.

Un testimonio nacido de la experiencia personal

El libro se presenta como una guía cercana para quienes atraviesan un proceso de duelo. No se trata de un manual al uso, sino de un relato basado en lo vivido por la autora en primera persona, con reflexiones y herramientas que, según ella misma, le ayudaron a reconstruirse.

Entre las situaciones que aborda aparecen momentos muy concretos que cualquier persona que haya perdido a alguien reconoce: las primeras fiestas sin esa persona, los aniversarios, la ropa guardada en el armario o los recuerdos que siguen presentes en el día a día.

"Este libro es la suma de todo lo que he aprendido y todo lo que he vivido durante los procesos de duelo que me ha tocado pasar", ha explicado en sus historias, donde se ha mostrado visiblemente emocionada y también nerviosa ante la publicación.

Más allá de la muerte: otros duelos cotidianos

La obra no se centra únicamente en la pérdida por fallecimiento. Paz Padilla también reflexiona sobre otras ausencias que dejan huella, como una ruptura sentimental, el fin de una amistad o cambios vitales que obligan a empezar de nuevo.

El mensaje principal es claro: no se trata de olvidar, sino de aceptar la ausencia y aprender a convivir con ella. "Sí, es posible volver a ser feliz", asegura la autora, que insiste en que la vida puede reconstruirse incluso después de los golpes más duros.

Además, por primera vez, comparte un episodio especialmente doloroso de su adolescencia que marcó su forma de entender el sufrimiento y la resiliencia.

Preventa ya disponible

Alzar el duelo ya se encuentra en preventa, acompañada, según ha adelantado la propia Paz, de un detalle exclusivo para quienes lo reserven antes de su salida oficial. El libro llegará en tapa dura por 21,90 euros y en formato digital por 10,44 euros, lo que facilita su acceso a distintos tipos de lectores.

Padilla ha confesado que siente una mezcla de ilusión y vértigo ante este nuevo paso. No es la primera vez que comparte su dolor con el público, pero sí una de las ocasiones en las que lo hace de forma más directa.

La gaditana insiste en que su intención es que el libro pueda servir de apoyo a quienes atraviesan momentos difíciles. Un testimonio personal que busca convertirse también en compañía para otros.