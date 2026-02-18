El Salario Mínimo Interprofesional sube en 2026 y así afecta a los autónomos

La nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2026 traerá alivio para miles de trabajadores, pero también supondrá un importante desafío para los autónomos con empleados, especialmente los pequeños negocios con márgenes ajustados. El incremento aprobado eleva el sueldo mínimo un 3,1%, lo que equivale a 37 euros más al mes y 518 euros al año en salario bruto.

Más costes laborales para los pequeños negocios

Para quienes trabajan por cuenta propia y tienen asalariados, la medida implica una subida directa del coste laboral mínimo por trabajador. No solo aumenta el salario base, sino también las cotizaciones sociales asociadas, lo que eleva la factura total anual que debe asumir el empleador.

En muchos casos, ese coste supera ampliamente lo que percibe el propio autónomo. Según los datos publicados, mantener a un empleado con el salario mínimo puede situarse en torno a los 23.700 euros anuales, sumando sueldo y cotizaciones.

Esta situación genera una paradoja frecuente: pequeños empresarios cuyos ingresos personales quedan por debajo del salario mínimo que deben pagar a sus trabajadores.

Autónomos con beneficios muy ajustados

El impacto es especialmente acusado en sectores con baja rentabilidad, como el comercio minorista, la hostelería o determinados servicios personales. Muchos autónomos dependen de ingresos variables y afrontan gastos fijos elevados —alquiler, suministros o impuestos— que dejan poco margen para absorber nuevos incrementos salariales.

Además, la subida del SMI no conlleva automáticamente un aumento de ingresos para estos negocios. Si no pueden repercutir los costes en los precios o aumentar ventas, el ajuste suele recaer en los márgenes o en la contratación.

Los autónomos con trabajadores están obligados a actualizar las nóminas para que ningún empleado cobre por debajo del nuevo mínimo legal. Esto afecta tanto a contratos a jornada completa como a tiempo parcial, en cuyo caso el salario debe ajustarse proporcionalmente.

Impacto desigual según el tamaño del negocio

No todos los autónomos se ven afectados por igual. Aquellos que trabajan sin empleados no experimentan cambios directos, mientras que quienes tienen uno o varios asalariados soportan todo el impacto.

Las empresas de mayor tamaño disponen de más capacidad para absorber el aumento de costes o negociar condiciones colectivas, algo que no ocurre en el tejido empresarial formado por microempresas y autónomos, predominante en España.

La subida del salario mínimo forma parte de una política de incremento progresivo de las rentas más bajas, pero vuelve a evidenciar el delicado equilibrio entre mejorar las condiciones laborales y mantener la viabilidad de los pequeños negocios.