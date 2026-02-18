Subida del SMI 2026: Cómo queda tu nómina este mes y cuánto te tienen que pagar de atrasos

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vuelve a subir en 2026 y lo hace con efectos inmediatos en millones de nóminas. No solo subirán los ingresos mensuales, sino que además podrías recibir un pago extra por los atrasos desde enero. El Gobierno ha aprobado una revalorización del 3,1 %, que eleva el sueldo mínimo a 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas.

La medida tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026, por lo que las empresas deberán abonar la diferencia generada en los primeros meses del año. Para muchos trabajadores, esto se traducirá en una nómina más alta de lo habitual.

Según las estimaciones basadas en la Encuesta de Población Activa (EPA), la subida beneficiará a unos 2,5 millones de personas, especialmente en empleos con salarios bajos y contratos precarios.

Cuánto cobrarás desde ahora

El incremento supone 37 euros más al mes, lo que equivale a 518 euros adicionales al año, hasta alcanzar los 17.094 euros brutos anuales.

Quienes tengan las pagas extraordinarias prorrateadas verán el aumento repartido en doce mensualidades. En cambio, si se cobran en 14 pagas, el cambio se notará tanto en el sueldo mensual como en las extras.

Las empleadas de hogar por horas deberán percibir al menos 9,55 euros por cada hora trabajada. Para contratos temporales de menos de 120 días, el mínimo queda fijado en 57,82 euros por jornada legal.

Quiénes se benefician más

La subida del SMI tiene un impacto especialmente claro en determinados colectivos. Las mujeres concentran el 65,8 % de las personas beneficiarias, lo que equivale a unos 1,62 millones.

También afecta con mayor intensidad a los jóvenes, ya que el porcentaje de menores de 30 años que cobran el salario mínimo es muy superior al de los trabajadores de más edad.

Por sectores, la mayor incidencia se da en la agricultura y en el sector servicios, donde los sueldos bajos son más frecuentes. Industria y construcción registran un impacto bastante menor.

A nivel territorial, Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña son las comunidades con más trabajadores que perciben esta referencia salarial.

Los atrasos: cuánto te corresponde

Al aplicarse desde enero, las empresas deben pagar la diferencia entre el salario anterior y el nuevo. Esto supone aproximadamente 37 euros por cada mes completo trabajado en 2026 antes de la actualización.

Ese dinero puede aparecer en la nómina como un concepto independiente, normalmente bajo el término "atrasos", o integrado en el salario del mes.

IRPF: las claves fiscales

Una de las dudas más habituales es si el nuevo salario mínimo tendrá retenciones. La respuesta es que seguirá sin tributar en el IRPF.

El Ejecutivo ha aprobado una deducción de hasta 591 euros para garantizar que quienes cobren el SMI no paguen este impuesto. Además, los salarios algo superiores, aquellos que cobren hasta 20.000 euros anuales, contarán con una deducción decreciente para suavizar la transición.

El acuerdo incluye también medidas para impedir que las empresas neutralicen la subida reduciendo complementos o pluses, algo que los sindicatos venían denunciando desde hace años.

Una subida acumulada que marca época

Desde 2018, el SMI ha aumentado un 66 %, lo que supone 485 euros más al mes respecto a entonces. Nunca antes el salario mínimo había experimentado un crecimiento tan sostenido en tan poco tiempo.

Para millones de trabajadores, la subida de 2026 se traduce en algo muy concreto: más dinero en cada nómina y un ingreso extra por atrasos que llegará en breve. Un balón de oxígeno para los hogares con rentas más ajustadas.