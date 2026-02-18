Así está viviendo Paz Padilla el Carnaval de Cádiz 2026: paseos, amigos y muchas coplas

Paz Padilla está disfrutando de Cádiz y de su Carnaval en estos días de febrero. Lejos de los focos y los grandes escenarios, Paz Padilla ha mostrado en sus redes sociales cómo está viviendo estos días en su tierra. Lo ha hecho con un mensaje directo y cargado de sentimiento: "Mi Cái es mi raíz. El carnaval, mi manera de sanar riendo. Y mi familia, el abrazo que nunca falla. Con eso camino por la vida".

No es solo una frase bonita. Es casi una declaración de principios. La gaditana vuelve a reivindicar el vínculo que mantiene con la fiesta grande de la ciudad, esa que la vio crecer y que ha marcado su forma de entender el humor.

Paseos sin prisas

Entre las imágenes que ha compartido aparece paseando por el Parque Genovés, acompañada de sus perros. Una escena cotidiana, tranquila, muy alejada del bullicio o de las calles más concurridas. También hay una estampa junto al mar, en la playa de La Caleta como telón de fondo, en uno de esos días luminosos de febrero que invitan a parar y respirar.

Son momentos sencillos que retratan otro carnaval: el de los descansos entre coplas, el de las conversaciones largas y el de la ciudad vivida sin prisas.

Disfraces y familia en casa

El álbum continúa con escenas más festivas. Su hija, Anna Ferrer, y su pareja, Mario Cristóbal, pasean por las calles gaditanas y también aparecen con los disfraces de este año: él caracterizado como Alaska y ella como Mario Vaquerizo.

Paz Padilla, fiel a su gusto por la copla, ha elegido este año transformarse en Estrellita Castro. Un guiño a la tradición y a esa mezcla de arte y carácter que tanto conecta con el carnaval.

Las fotografías muestran además una reunión numerosa en la terraza de su casa. Familiares y amigos comparten mesa, risas y disfraces, en una estampa que resume bien la esencia de la fiesta: convivencia, cercanía y humor. Tampoco faltan las agrupaciones ilegales, que aportan la banda sonora improvisada a la celebración.

Más allá de las imágenes, lo que queda es la idea de refugio. Para Paz Padilla, el Carnaval de Cádiz no es solo una cita en el calendario. Es un regreso a sus raíces, a su gente y a esa manera tan gaditana de enfrentarse a la vida: con una sonrisa y una copla siempre a punto