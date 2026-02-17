Anna Ferrer, su prometido y Paz Padilla lo dan todo en el Carnaval de Cádiz: se disfrazan de cantantes y revolucionan las calles gaditanas

El Carnaval de Cádiz es una de las citas que Paz Padilla, su hija Anna Ferrer y su familia no pueden pasar por alto. Cada año, la presentadora gaditana y su hija lo dan todo para disfrutar al máximo de la gran fiesta carnavalera de su tierra. Este año la temática ha sido disfrazarse de cantantes, así que la pareja formada por Anna Ferrer Padilla y Mario Cristóbal, se decantaron por una de las parejas más mediáticas de España: Alaska y Mario Vaquerizo.

Tal y como tiene acostumbrados a sus seguidores, la joven ha mostrado cómo ha sido el proceso de su elección: desde el maquillaje a los looks, sin desvelarle a sus seguidores a qué cantantes habían elegido. A través de un vídeo en sus redes sociales, a modo de: get ready with me para ir al Carnaval de Cádiz, Anna Ferrer ha mostrado todo el proceso y cómo vivieron la noche del sábado de carnaval en familia.

Al ser la temática de cantantes, sus familiares iban representando a Celia Cruz, Rocío Jurado, Chenoa y Bisbal, Amy Winehouse, Locomia, Raffaela Carrá, King África, y Paz Padilla iba de Estrellita Castro porque “quería ser una de las antiguas”, confesó la presentadora en su Instagram.

Al igual que su hija, Paz Padilla también ha mostrado cómo ha sido el proceso de disfrazarse de Estrellita Castro para estos carnavales. Una vez preparada, sus amigos y familiares se citaron en la casa que la presentadora tiene en Cádiz y fueron desvelando de qué artista representaban cada uno de ellos. La fiesta continuó en la calle, animándose a interpretar a cada uno de los cantantes que representaban con sus disfraces.