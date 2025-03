Este es el fabuloso disfraz con el que Paz Padilla pasó desapercibida y disfrutó de los Carnavales de Cádiz

La humorista y presentadora Paz Padilla no se pierde una. Acompañada siempre de sus amigos, familiares y su hija, Anna Ferrer, la gaditana no quiso perderse los carnavales de su tierra. Así que, una vez más Paz Padilla se puso manos a la obra para diseñar un disfraz original y disfrutar con los suyos de esta Fiesta de Interés Turístico Internacional que se celebra durante estos días en el casco histórico de la ciudad.

A la presentadora le encanta hacer manualidades y compartir el proceso con sus seguidores de Instagram, así que este Carnaval no iba a ser menos. El año pasado sorprendió con su disfraz de mujer contorsionista, siguiendo la temática de circo con el que iban disfrazados sus acompañantes. En esta ocasión, Paz Padilla ha querido ser la reina de las más reinas y el disfraz elegido fue de Drag.

“Mi reto para estos carnavales: he recogido el desafío de Stella Marinera y he liado a todos mis amigos para demostrar que todo el mundo puede hacer Drag”, ha explicado en su vídeo publicado en Instagram. En cuanto al proceso, ha confesado que “es difícil pero muy divertido”. Además, asegura que “poco se reconoce el trabajo de estas artistas que hacen Drag” y declara su “admiración y respeto”.

Tal y como se puede ver en el vídeo publicado por la presentadora, a pesar del proceso de montaje de las bolas y la creación de la peluca, lo más difícil fue el maquillaje. Sin embargo, Paz Padilla tenía "un plan B" y, tras ponerse el mono de color carne, prefirió usar una careta para "ir por la calle más tranquila". Sobre el Carnaval de Cádiz, la presentadora confiesa que "lo mejor es pasarlo con amigos" y confiesa que "es muy divertido pasear con mi careta sin que nadie me reconozca, me siento libre". Así que después de todo el proceso de elaboración del disfraz y haber disfrutado de él durante la noche de Carnaval, Paz Padilla espera "no haber defraudado a Stella" y asegura que "ser Drag Queen no es fácil, lleva mucho trabajo detrás".