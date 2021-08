La ola de calor traerá a la provincia temperaturas máximas de 47 grados en el interior

Este miércoles arranca la ola de calor en España, un episodio "muy adverso" que se prolongará como mínimo hasta el lunes, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). A consecuencia de las temperaturas máximas muy altas, durante estos días aparecerán avisos de nivel naranja (riesgo importante) y de nivel rojo (riesgo extremo) asociados a esos valores en numerosas regiones del país.

La provincia de Cádiz no escapará de esta ola y las temperaturas crecerán según vayan pasando los días, llegando a los 45 grados el fin de semana en Arcos de la Frontera y en Jerez, entre otros. Incluso el domingo la Aemet anuncia que en Arcos se alcanzarán los 47 grados y en Alcalá de los Gazules los 46 el lunes. También Medina será otro de los puntos calientes de la provincia, con máximas de 44 grados durante estos días. El interior de la provincia será pues la zona en la que más se sufrirá el calor no sólo por el día con esos valores tan altos, si no también por las noches cuando la mínima será de 24 o 25 grados en muchos municipios, y en el resto se sobrepasarán los 20 grados. En Cádiz capital la máxima será de 36 grados y la mínima de 25 el domingo, con valores parecidos desde el viernes.

Mañana jueves las temperaturas pasarán de los 30 grados en las localidades del interior, y las del litoral los rozarán, pero a partir del viernes prácticamente todos los municipios tendrán máximas por encima de los 30 grados.

Además, la ola de calor viene acompañada de polvo en suspensión, ya que la masa de aire que afecta a España previamente habrá recorrido el norte de África, calentándose notablemente y cargándose de ese polvo mineral en suspensión.

Es posible, por otro lado, que durante estas jornadas tan calurosas crezcan algunas nubes de evolución a partir de media mañana en puntos del interior que incluso podrían desembocar en tormentas, generalmente con muy poca precipitación o incluso secas, pero que tendrán un aparato eléctrico y que localmente podrían dar lugar a fuertes rachas de viento.