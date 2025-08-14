La ola de calor se prolonga en Cádiz: AEMET activa aviso amarillo por temperaturas extremas

La ola de calor permanece en Cádiz, los días sofocantes y con el levante como gran protagonista se resisten a marcharse y se espera que la jornada de este jueves 14 de agosto se vuelva a vivir temperaturas extremas tanto en la capital gaditana como en el resto de la provincia. Los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las temperaturas alcanzarán picos extremos, lo que ha motivado la activación de un aviso amarillo por calor para el litoral gaditano entre las 13:00 y las 21:00, con un registro máximo estimado de 34 °C.

Desde la mañana, los termómetros reflejan un ascenso notable: a las 08:00 la temperatura era de unos 27 °C, subiendo a 29 °C hacia las 10:00 y ya llegando a 31 °C a las 11:00. A partir del mediodía, el calor se intensifica sin pausa: 32 °C a las 12:00 y ya a las 14:00 se espera alcanzar los 34 °C, justo en el núcleo del periodo de alerta.

El ambiente será seco, con sol radiante y sin nubes que puedan aliviar la sensación térmica. Las primeras horas de la tarde serán especialmente críticas, combinando un fuerte sol y calor sostenido que podrían representar riesgo para la salud, especialmente sin medidas preventivas adecuadas.

Tanto en el litoral gaditano como en la campiña está activado el aviso amarillo debido a las temperaturas máximas que se van a registrar a lo largo de la jornada. Las zonas que se verán más afectadas por estos termómetros tan elevados serás las zonas de interior. En algunos puntos de la campiña se esperan que se alcancen los 40 °C.

Este episodio de calor se enmarca dentro de una ola térmica que afecta a amplias zonas del país. La AEMET había señalado previamente que el episodio se extendería como mínimo hasta el jueves 14 de agosto. Sin embargo, el meteorólogo Jorge Rey, más recientemente, advierte que la ola podría prolongarse hasta el 18 de agosto, y anticipa un posible cambio en las condiciones hacia finales de mes.

Además, AEMET ha alertado sobre la aparición de tormentas secas en días próximos —fenómenos que, aunque aparentemente breves, pueden favorecer la aparición de incendios debido a rayos sin lluvia acompañante y a fuertes rachas de viento.

También ponen especial hincapié en la necesidad de que la población extreme la precaución: hidratarse frecuentemente, evitar actividades físicas intensas en las horas más cálidas y, en lo posible, permanecer a la sombra o en espacios con refrigeración. Esto es especialmente recomendable para grupos vulnerables como niños, personas mayores o quienes padecen enfermedades crónicas.