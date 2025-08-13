Las altas temperaturas y el levante, protagonistas del tiempo en Cádiz tras un martes sofocante: Aemet llegó a activar el aviso rojo

Cádiz vivió ayer un día de auténtico infierno veraniego. En la capital, los termómetros rozaron los 37 °C, mientras que en la campiña gaditana algunas zonas superaron sin problema los 40 °C. A las 19:00, la AEMET activó el aviso rojo por riesgo extremo en varias comarcas, un recordatorio dolorosamente claro de la fuerza del calor estival.

El mapa de la AEMET no engaña: calor extremo en rojo

La imagen difundida por el servicio de emergencias (EMA 112) mostraba un mapa de Andalucía teñido de tonos intensos. El rojo cubría buena parte de la campiña y el litoral gaditano —concretamente Cádiz, Sevilla y Huelva— señalando zonas con alerta máxima. Las provincias de Córdoba también lucían un rojo profundo. En torno a esas áreas, muchas comarcas aparecían en naranja o amarillo, indicando un riesgo significativo aunque menor. El mensaje era claro: la campiña y el litoral gaditano se sumaban a la alerta máxima por altas temperaturas, activada hasta las 21:00 horas. Las autoridades recordaban extremar la precaución y seguir los consejos de emergencia para evitar situaciones críticas.

¿Qué se espera para la jornada del 13 de agosto?

Este miércoles de casi mitad de mes de agosto se espera que las temperaturas sigan siendo bastante elevadas para la media habitual en la ciudad de Cádiz. El termómetro se mantendrá entre los 34ºC y los 37ºC de máxima, como ayer. No obstante, por el momento, la AEMET ha elevado el aviso a amarillo, al menos en la capital gaditana y en el resto del litoral gaditano y se mantendrá activo hasta las 21:00.

En el resto de la provincia de Cádiz, concretamente en la zona de la campiña y la sierra de Cádiz se mantiene el aviso naranja por altas temperaturas ya que se espera que puedan superar los 40ºC de nuevo.

Consejos útiles para este día de calor

La tregua todavía no ha llegado: el levante seguirá soplando y sosteniendo temperaturas muy elevadas en Cádiz y su entorno. Aunque los avisos rojos hayan dado paso al naranja o amarillo, el calor continúa siendo un invitado pesado y persistente.

Evita la exposición directa entre las 13:00 y 16:00.

Hidrátate con frecuencia, aún si no tienes sed.

En la medida posible, reduce la actividad física intensa.

Mantente informado en canales oficiales: AEMET, EMA 112.

Así, mientras que el martes se recuerda por su intensidad, el miércoles no baja el listón: la campiña y la Janda podrían volver a ver máximas de 40 °C, y Cádiz capital seguirá rondando los 37 °C bajo un levante implacable.