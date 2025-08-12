La chef gaditana María Lo tiene la receta del verano: "Este plato te baja tres grados"

María Lo, chef gaditana y ganadora de MasterChef 10, sabe bien lo que es cocinar pensando en el clima. Este verano, ha compartido una receta que, asegura, "te baja tres grados" solo con probarla. Se trata de una ensalada refrescante que fusiona sabores dulces, ácidos y salados con el sello personal de su cocina: respeto por el producto, técnicas sencillas y un toque creativo.

La propuesta parte de ingredientes de temporada —cerezas, tomates, atún fresco— y de elaboraciones que intensifican el sabor, como la cebolla morada encurtida en remolacha y el marinado del pescado en salsas asiáticas. El resultado es un plato vistoso y lleno de matices, ideal para almuerzos ligeros o cenas al aire libre.

Paso 1: cebolla encurtida con remolacha

El primer paso es preparar la cebolla encurtida, que aporta frescor y un llamativo tono púrpura. María Lo utiliza tres cebollas moradas pequeñas y tres remolachas cocidas con su jugo, junto a laurel, pimienta blanca, sal, agua, vinagre de arroz de sushi y vinagre de Jerez.

Las cebollas, peladas y enteras, se colocan en un bote hermético con las remolachas, los dientes de ajo y las especias. Aparte, se hierve el agua con los vinagres y, en caliente, se vierte sobre el bote, cubriendo bien los ingredientes. Tras enfriar a temperatura ambiente, se guarda en la nevera para que adquiera todo su sabor.

Paso 2: marinado y sellado del atún

El siguiente protagonista es el atún, que María Lo recomienda marinar al menos una hora —o incluso de un día para otro— en una mezcla de aceite de sésamo, salsa de soja y ponzu.

Un truco de la chef es utilizar una bolsa con cierre hermético sumergida en agua para lograr un efecto vacío, asegurando que el pescado quede completamente impregnado. Después, se escurre, se corta en dados y se sella brevemente en sartén caliente tipo tataki, para dorar por fuera y mantener el interior jugoso. El líquido del marinado se reserva para aliñar la ensalada.

Paso 3: frutas y verduras, la frescura final

Para completar el plato, se lavan y cortan por la mitad 15 tomates cherry y 20 cerezas deshuesadas. Se añade también la cebolla encurtida, cortada en finas lascas. Todos los ingredientes se mezclan en un bol grande junto a los dados de atún, un chorrito de aceite de oliva virgen extra y parte de la marinada.

El toque final es una ralladura de lima, que potencia la sensación refrescante y realza los aromas.

Un plato para repetir

Además de su atractivo visual y su sabor equilibrado, esta ensalada tiene la ventaja de poder prepararse con antelación, lo que la convierte en una opción perfecta para comidas veraniegas sin prisas. María Lo destaca que "es ligera, nutritiva y está llena de contrastes que sorprenden en cada bocado".

El éxito está en la calidad de los ingredientes y en no saltarse los tiempos de marinado y encurtido, ya que son los que marcan la diferencia. En días de calor intenso, servida bien fría, esta receta no solo alimenta, sino que también refresca.