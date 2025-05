Así se hace una pizza carbonara de verdad, según María Lo, ganadora de 'Masterchef': "No puede ser más fácil de hacer y no puede estar más buena"

La pizza es uno de los platos más consumidos en la actualidad, los italianos deben de estar orgullosos de que una comida tan arraigada a su cultura y gastronomía se haya convertido en uno de los platos de referencia en la sociedad moderna. No en todos los lugares se cocina la pizza de la misma manera, ni siquiera en Italia, donde dependiendo de la región en la que uno se encuentre podrá disfrutar de este manjar de una manera diferente, y ahí reside el secreto, cada elaboración es única y hay que apreciarla por ello.

En las redes sociales hay numerosos chefs, cocineros y amateurs que dejan recetas de cómo hacer una base de pizza o cómo hacer una pizza determinada. María Lo, ganadora de Masterchef 10, ha sido una de las que se ha atrevido a hacer una pizza carbonara con la receta original de esta salsa italiana que es de las más famosas a nivel mundial. La joven gaditana ha subido a sus redes sociales un vídeo en el que muestra cómo elabora paso a paso este plato y les da la receta y las claves necesarias a los usuarios para que ellos puedan simularlo en su propia casa y degustar este manjar.

María Lo, afirma en el post de Instagram que esta pizza se ha convertido en su pizza favorita del mundo y aunque en muchos locales esta elaboración no lleva huevo, sino nata, la joven se ha atrevido a hacer esta versión tan italiana que recuerda perfectamente a un plato de pasta. "No puede ser más fácil de hacer esta pizza y no puede estar más buena. Creo que mi favorita del mundo. La pizza carbonara, con una carbonara clásica. Sí, sí de las de yema de huevo, parmesano rallado, guanciale y mucha pimienta", afirma María Lo.

La gaditana anima a los usuarios de Instagram a elaborar la masa de la pizza para que sea mucho más auténtica y tenga un sabor mucho más artesano y casero, aunque también deja abierta la posibilidad de que compren la masa para evitar tener que hacer esta elaboración, aunque advierte que el resultado no tendrá nada que ver.

El primer paso que hay que hacer es cortar el guanciale y echarlo en una sartén, sin necesidad de aceite, porque él mismo irá soltando la grasa necesaria para no pegarse. Es importante que vaya dorándose, por lo que no hay que tener prisa en sacarlo, no debe quedar ni muy crudo ni muy crujiente. El segundo paso sería realizar la salsa carbonara, por lo que hay que separa la yema de la clara y batir esta última junto al queso parmesano y pimienta, una vez que esto está hecho lo que hay que hacer es echar la grasa sobrante de haber dorado el guanciale y mezclarla con la salsa carbonara que se está haciendo en un bol.

Una vez se han completado estos pasos, lo siguiente que hay que ejecutar es la masa de la pizza, se amasa, en caso de que sea casera y se le pone mozzarella y se leva al horno para que se haga ligeramente. Una vez ha comenzado a fundirse un poco el queso se le echa el guanciale y se vuelve a meter en el horno y pasados unos pocos segundos, se saca para finalizarla vertiéndole la salsa carbonara previamente elaborada. Gaditana afirma que "si la probáis no hay vuelta atrás".