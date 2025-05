Manuel Viso, médico, avisa acerca del ingrediente sospechoso del café de cápsula

Tomar café es una de las costumbres más arraigadas en la sociedad, hay quienes son incapaces de despertarse si no se toman un café antes de empezar el día. Antiguamente, aquel que quería tomar esta bebida debía comprar el café en granos o molido y luego prepararlo en la cafetera tradicional, con el paso de los años, la tecnología ha permitido que esta costumbre se haga de manera más rápida y eficaz y se han creado cafeteras que permiten tener un café completo con un solo clic, sólo hay que introducir una cápsula.

Esto puede suponer un gran avance porque ahora tomarse un café es muy sencillo y cómodo para todos, además este tipo de cafeteras las hay tanto en los hogares como en muchísimas oficinas o lugares de descanso, por lo que es una práctica muy extendida en la actualidad. Manuel Viso, médico y divulgador en redes sociales, ha subido un vídeo a su Instagram en el que desvela un dato desconocido de estas cápsulas de café que sorprenderá y mucho a los consumidores.

Viso explica en el vídeo que durante el tueste del café se libera una sustancia, furano, que puede ser potencialmente peligrosa para la salud de los consumidores. "Este café tan cremosito viene con un extra inesperado, el furano. Suena a perfume caro, pero no es tan glamuroso. El furano es un compuesto volátil que se forma cuando se tuesta el café. El problema es que en las cápsulas, al ser un sistema cerrado, no se volatiliza. No sale hacia fuera", afirma el médico.

El especialista explica que el furano es un compuesto volátil que puede llegar a ser potencialmente cancerígeno, pero solo si se consume en grandes cantidades. "Para que fuese peligroso el furano deberías tomarte más de 30 cafés todos los días para que exista algún riesgo sobre tu salud", sentencia Viso en el vídeo. Alude a los beneficios de las cafeteras italianas o de prensa francesa porque esas sí que permiten una mayor liberación del furano durante su preparación. "Estas son buenas opciones si eres un cafetero empedernido".

En el vídeo, el médico divulgador de contenido en redes sociales hace mención al aluminio que contienen las cápsulas del café. "Tranquilos, el revestimiento de las cápsulas impide que el aluminio pase al café. Lo dice la ciencia y lo confirma la agencia europea de seguridad alimentaria", subraya Manuel Viso en la publicación de Instagram. El doctor también aprovecha la ocasión para aconsejar a los usuarios que no reutilicen las cápsulas ni que las recalienten.