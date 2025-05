Sandra Moñino, nutricionista: "Cuidado con tomar café después de las comidas"

Tomar café es una de las prácticas más habituales en la sociedad y hay quienes no solo se conforman con el de por la mañana, sino que necesitan su dosis de cafeína también en la tarde. La sobremesa es algo muy típico en la cultura mediterránea y está muy arraigado en las reuniones familiares y en esos casos, es normal servir café como postre junto a algunos dulces, pero la nutricionista Sandra Moñino ha hecho saltar la voz de alarma acerca de esta costumbre que podría ser perjudicial.

La cafeína estimula la producción de ácido gástrico en el estómago que es el encargado de descomponer los alimentos para que los nutrientes se absorban de manera rápida en el organismo, pero la nutricionista Sandra Moñino ha hablado en el pódcast Con jengibre y limón acerca del café y el té de después de comer no reporta grandes beneficios, sino que más bien lo que hacen es inhibir la absorción del hierro. Un dato desconocido para muchas personas.

¿Cuál es el motivo principal por el que sucede esto?, porque el calcio de los lácteos, el café y el té son los principales inhibidores de la absorción del hierro, por lo que los alimentos que se hayan ingerido previamente no tendrán el mismo efecto en el organismo. "Ojo, que el calcio puede hacer que el hierro no se absorba. Ósea, tú te tomas un bistec de ternera, unas lentejas, unas espinacas, que va lleno de hierro, y de repente te tomas un yogur al finalizar como postre y te has cargado el hierro", afirma Moñino en el pódcast.

No solo afirma que hay que dejar un par de horas entre una comida rica en hierro y la ingesta de un lácteo para que puedan absorberse adecuadamente los nutrientes, sino que también hace referencia a que el café y el té no son beneficiosos para el cuerpo si se toman inmediatamente después de comer. "El café y el té inhiben la absorción de hierro, y ya no solamente este, sino también otros muchos nutrientes no son absorbidos correctamente como el zinc, el magnesio y el calcio", afirma la joven el vídeo de Instagram.

Existen varios estudios que certifican que la cafeína que está en el café y en otro tipo de bebidas provoca que la absorción de hierro disminuya un 39% si se hace después de comer un alimento rico en hierro. En el caso del té esta absorción de hierro se puede ver disminuida en un 64%. Por lo que es recomendable espaciar la ingesta de alimentos ricos en hierros y la del café o té, siendo lo ideal un par de horas.