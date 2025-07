La receta de este plato típico italiano de una famosa chef gaditana: "Puro sabor a mar que en verano entra"

En plena temporada estival, cuando el calor aprieta y el cuerpo pide sabores frescos, pero intensos, la chef gaditana María Lo —ganadora de la décima edición de MasterChef— ha compartido una receta en su perfil de Instagram que aúna tradición italiana, producto del mar y ese toque desenfadado y cercano que la caracteriza. El plato elegido: Spaghetti alle vongole, todo un clásico de la cocina mediterránea.

La propuesta de María no solo rinde homenaje a esta preparación típica del sur de Italia, sino que añade su toque personal con un ingrediente muy nuestro: gambas rojas. "Spaghetti alle vongole (con unas gambitas rojas que le he puesto yo porque me apetecían)", escribe en el post, donde también invita a sus seguidores a jugar con el marisco según el presupuesto o la disponibilidad en la pescadería.

Con su naturalidad habitual, la chef gaditana sugiere opciones accesibles para todos los bolsillos: "Podéis ponerle gamba arrocera que está mejor de precio o langostino. A veces en ciertas pescaderías, venden gamba rota que es de misma calidad, pero por estar rota las venden a mejor precio, Preguntad", apunta.

La receta se encuadra dentro de las elaboraciones sencillas que requieren buen producto y poco más. Lo esencial: espaguetis, almejas frescas y marisco de calidad. El resultado, según ella misma, es un "plato de pasta con puro sabor a mar que en verano entra que ni pintao" María Lo da los ingredientes necesarios para poder disfrutar de este manjar para dos personas:

400 g de almejas frescas.

6 gambas rojas

3 cs de AOVE

100 ml de brandy

1 cs de perejil picado y sus tallos

Agua de las almejas

200 g de spaguetti

2 dientes de ajo

1 cayena

Rayadura de limón

Este tipo de publicaciones no solo comparten recetas, sino que crean comunidad en torno a la cocina. María anima a sus seguidores a participar con entusiasmo: "Venga, darme ideas de platos de pasta veraniegos. Ensalada de pasta no vale. O bueno sí, si es ensalada de pasta top top top y ha pasado de generación en generación en vuestra familia!". En verano, cuando el apetito busca frescura sin renunciar al sabor, propuestas como esta conquistan por su sencillez y su autenticidad.

El Spaghetti alle vongole es un plato originario de la región de Campania, especialmente de Nápoles, que se caracteriza por su sabor delicado, pero profundo gracias al uso del agua de cocción de la pasta, el ajo, el perejil y el toque salino de las almejas. En la versión tradicional, no se emplea queso, para no enmascarar el sabor del marisco, y se puede añadir un poco de vino blanco o guindilla para aportar matices.

María Lo, que tras su paso por televisión se ha consolidado como una figura gastronómica influyente y cercana, sigue apostando por una cocina honesta, sabrosa y sin pretensiones. Sus recetas, como esta, son una invitación a disfrutar de la cocina con creatividad, sin perder de vista el producto local y la tradición.