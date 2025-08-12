Cádiz en alerta naranja debido a las altas temperaturas este martes

La provincia de Cádiz está inmersa actualmente en una ola de calor notable que ha llevado a AEMET a activar este lunes el aviso naranja por altas temperaturas, especialmente en zonas de la campiña y la Sierra, donde se espera que se superen los 40 °C de máxima. En el litoral, las temperaturas rondarán los 37 °C, debido al efecto moderador del mar.

El episodio, que ya suma varios días, se espera se extienda al menos hasta el miércoles, aunque podría comenzar a aliviarse hacia mitad de semana. En la capital gaditana comienza la alerta naranja por altas temperaturas a partir de las 13:00 y se mantendrá activa hasta las 21:00 de la tarde, una jornada que dejará termómetros por encima de los 35ºC y alcanzando máximas de 37ºC. Además de las altas temperaturas que se viven en esta ola de calor, la provincia de Cádiz está siendo azotada por el viento de Levante provocando que el ambiente sea más cálido aún.

La AEMET ha activado la alerta naranja en el litoral gaditano debido a las temperaturas máximas en toda la costa de Cádiz ya que se alcanzarán hasta los 39ºC en algunos puntos de la provincia y comenzará a las 13:00 y no finalizará hasta las 21:00. En la campiña gaditana se ha hecho extensiva la alerta naranja por temperaturas extremas y es que se espera que se alcancen los 42ºC en algunos puntos de la provincia, no será hasta las 21:00 cuando dejen de vivirse estas temperaturas máximas.

En la sierra de Cádiz se activará la alerta amarilla durante este martes 12 de agosto debido al calor que se espera para la jornada, en Grazalema pueden llegar a los 39ºC a lo largo del día. La población debe tener cuidado cuando decida salir a la calle, ya que las horas centrales del día serán las más calurosas.

Temperaturas máximas para este martes 12 de agosto en la provincia de Cádiz

Alcalá de los Gazules: 39

Alcalá del Valle: 39

Algar: 41

Algeciras: 30

Algodonales: 42

Arcos de la Frontera: 43

Barbate: 36

Barrios, Los: 33

Benalup-Casas Viejas: 38

Benaocaz: 37

Bornos: 42

Bosque, El: 41

Cádiz: 38

Castellar de la Frontera: 35

Chiclana de la Frontera: 39

Chipiona: 35

Conil de la Frontera: 36

Espera: 43

Gastor, El: 38

Grazalema: 37

Jerez de la Frontera: 42

Jimena de la Frontera: 37

Línea de la Concepción, La: 29

Medina-Sidonia: 39

Olvera: 40

Paterna de Rivera: 41

Prado del Rey: 41

Puerto de Santa María, El: 41

Puerto Real: 39

Puerto Serrano: 44

Rota: 37

San Fernando: 38

San José del Valle: 40

Sanlúcar de Barrameda: 40

San Roque: 31

Setenil de las Bodegas: 39

Tarifa: 30

Torre Alháquime: 40

Trebujena: 43

Ubrique: 40

Vejer de la Frontera: 38

Villaluenga del Rosario: 35

Villamartín: 44

Zahara: 40

Recomendaciones para afrontar la ola de calor

Para minimizar los riesgos durante este episodio de altas temperaturas, los expertos insisten en la importancia de mantener una hidratación constante, bebiendo agua de forma regular aunque no se tenga sed. También se recomienda evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, especialmente entre las 13:00 y las 21:00 horas, buscando siempre la sombra o el refugio en espacios interiores frescos.

La ropa también juega un papel fundamental: lo ideal es vestir prendas ligeras, de colores claros y transpirables, acompañadas siempre de protección solar. En casa, conviene cerrar ventanas y persianas en las horas más calurosas, y recurrir a ventiladores o aire acondicionado para mantener una temperatura adecuada.

Especial atención merecen los colectivos más vulnerables, como personas mayores, niños pequeños y pacientes con enfermedades crónicas, ya que pueden sufrir los efectos del calor con mayor rapidez. Además, se recuerda la importancia de no dejar nunca personas ni mascotas en el interior de vehículos estacionados al sol, ni siquiera por unos minutos, dado el riesgo de un golpe de calor fatal.