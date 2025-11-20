¿Por qué no he recibido la alerta del simulacro de tsunami en Cádiz? Las causas y cómo solucionarlo en su teléfono móvil

Este es el mensaje de alerta de tsunami que ha saltado en los teléfonos móviles de Cádiz: "Aléjense hacía las zonas establecidas"

A las 10:14 horas de esta mañana de jueves ha saltado en la mayoría de los móviles de Cádiz y de la Bahía un mensaje de alarma como parte del simulacro de tsunami. "Alerta de Protección Civil, no es necesario realizar ninguna acción. Aviso por maremoto que puede afectar a la costa Atlántica, aléjense hacia las zonas establecidas como puntos de encuentro o a una altura superior a tres pisos. Para puntos de encuentro cercanos (y un enlace)", se veía en los dispositivos, tanto en castellano como en inglés. Pero en no todos los teléfonos ha funcionado.

A los minutos de desconcierto por el pequeño retraso sobre la hora en la que se pensaba que iba a llegar (las 10:03 horas) se ha sumado la sopresa de algunos gaditanos que no han recibido la alerta, ni en los primeros minutos ni en ningún momento. Y eso puede ser principalmente por una razón: un dispositivo antiguo con un sistema operativo anticuado. Porque el sistema ES-Alert funciona con las tecnologías de red 4G y 5G, con las que actualmente se proporciona el servicio de telefonía móvil en más del 90% de la cobertura de las redes. Funciona en la mayoría de móviles modernos porque utiliza tecnología de difusión celular (Cell Broadcast).

Así, los móviles Android versión 11 o superior y los iOS versión 15.6 o superior tiene activado por defecto estas alarmas y no tendrías que hacer nada para recibirlo. Pero si es inferior o no te ha sonado, debes activar en ajustes la configuración de recepción de alertas.

Y es que según explican en la página de Protección Civil del Ministerio del Interior hay parámetros que pueden afectar a la recepción de los mensajes ES-Alert y estos son los principales:

Los terminales con Android 8 o inferior no reciben las alertas

Los terminales desde Android 9 a Android 10 reciben las alertas, pero algunos parámetros no están correctamente configurados (por ejemplo, se muestra el texto “Alerta Presidencial” en lugar de “Alerta de Protección Civil”)

Los terminales con Android 11 o superior reciben las alertas, y las muestran correctamente

En el caso de terminales Android, es posible que ciertas características introducidas por el fabricante del terminal hagan que su comportamiento no coincida exactamente con el descrito arriba

Los terminales con iOS 15.6 o superior reciben las alertas, y las muestran correctamente.

Asegúrate además de tener el teléfono encendido, que no esté en modo avión y que tenga cobertura. Sí funcionará aunque esté silenciado dada la urgencia de las situaciones y el sonido se verá igual estándo bloqueado o en modo “No molestar”.

En todo caso, y para su tranquilidad, en situación de una emergencia real los avisos por teléfono móviles no serán los únicos que se activen. ES-Alert es un sistema que complementa, pero no sustituye, y seguirán los sitemas mediante sirenas o megafonía, explican, o incluso las campanas de las iglesias. En las zonas donde estos sistemas están desplegados se recibirán los mensajes de ES-Alert además de las señales acústicas procedentes de los sistemas tradicionales.

Cómo configuar los sistemas de alerta en tu teléfono móvil

Como explican desde Protección Civil, la práctica totalidad de los teléfonos modernos vienen preconfigurados con la capacidad de recibir mensajes Cell Broadcast. Los fabricantes de los principales sistemas operativos (Android y iOS) han preparado una configuración específica para ES-Alert que ha sido desplegada de forma automática en los terminales con Android 11 o superior, y como una nueva versión de iOS (15.6) en los iPhone (a partir del iPhone 6).

Pero los modelos de terminal con versiones más antiguas de Android (10 o anteriores), que los pueden recibir, hay que configuarlos ( Los terminales con Android 8 o anterior no reciben ni muestran las alertas). Estas son las instrucciones que deberías de seguir en tu teléfono:

En los móviles Android accede a Ajustes> Seguridad y emergencias>Alertas de emergencias inalámbricas. En otras versiones de Android se encuentra en Contraseñas y seguridad, o en Aplicaciones y notificaciones.Debes buscar al final “Ajustes avanzados” y habilita “Permitir alertas”.

accede a Ajustes> Seguridad y emergencias>Alertas de emergencias inalámbricas. En otras versiones de Android se encuentra en Contraseñas y seguridad, o en Aplicaciones y notificaciones.Debes buscar al final “Ajustes avanzados” y habilita “Permitir alertas”. Desde un iPhone accede a “Ajustes” y hacia abajo hasta encontrar “Notificaciones”. Al final de la lista de aplicaciones, activa la opción “Pre-Alertas de Protección Civil”.

Además recuerda que una vez eliminado el mensaje de pantalla, es posible acceder al mensaje para revisar su contenido:

Android: se guarda un historial de alertas de emergencia: Ajustes -> Seguridad y emergencias -> Alertas de emergencia inalámbricas.

se guarda un historial de alertas de emergencia: Ajustes -> Seguridad y emergencias -> Alertas de emergencia inalámbricas. iOS: son accesibles como notificaciones, deslizando el dedo desde la parte superior de la pantalla. La notificación no se puede borrar hasta que finaliza el periodo de validez de la alerta. Una vez borrada la notificación ya no es posible acceder al mensaje

Así funciona el sistema ES-Alert

Sistema de alerta 'ES-Alert'

El sistema ES-Alert, que se utilizó por primera vez en Andalucía hace algo más de un año con la crecida del Río Guadalete en Jerez, es el sistema oficial de alertas de emergencias por telefonía móvil en España, a través del cual las autoridades de Protección civil pueden enviar un aviso a todos los teléfonos que se encuentren en una zona concreta. En el caso de la comunidad andaluza, el responsable de activar este sistema es el consejero de Interior, en este caso Antonio Sanz, como se ha visto en el simulacro de maremoto gaditano.

Este sistema está basado en la tecnología Cell Broadcast (difusión en celdas en las que se divide el área de cobertura de las antenas de telefonía móvil), que permite el envío inmediato de mensajes, de forma indiscriminada, a todos los terminales que se encuentren dentro del área de cobertura de la antena o antenas que se activen.

El mensaje aparece en pantalla a modo de alerta, acompañado de un sonido fuerte aunque tengas el móvil en silencio. Para advertir de emergencias como: Tsunamis, terremotos, inundaciones, incendios forestales, situaciones quimicas o insudstriales o riesgos meteorológicos extremos. El mensaje, normalmente en español y en inglés, suele indica el tiipo de emergencia, la zona afectada, qué debes hacer (evacuar, alejarte, confinarte, etc.) y las ndicaciones para seguir la información oficial.