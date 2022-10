Los municipios de Cádiz donde no hay colegio este lunes 31 de octubre por el puente de Todos los Santos

El día de Todos los Santos, martes 1 de noviembre, será festivo nacional como es tradición dejando en medio un lunes que algunos afortunados aprovecharán para hacer puente. Con la celebración cada vez más extendida de Halloween, con actividades dirigidas principalmente al público infantil y la juventud, el 31 de octubre será no lectivo en la mayoría de localidades de la provincia y la Bahía de Cádiz.

No será el caso de Cádiz capital. Este próximo lunes sí será lectivo en la ciudad y por lo tanto las clases en los centros educativos se desarrollarán con normalidad. Además de las fiestas propias nacionales y autonómicas, los consejos escolares municipales pueden elegir tres días festivos y en el caso de la ciudad ha optado por otras fechas. En la ciudad gaditana no habrá clases el lunes 5 de diciembre (justo el lunes de los festivos nacionales de 6 y 8 de diciembre), así como el lunes de Carnaval: el 20 de febrero y ya no hubo el 7 de octubre, día de la Patrona.

Sin clases en el resto de la Bahía

Por el contrario, en San Fernando, Puerto Real, El Puerto y Chiclana los alumnos no tendrán que acudir a los centros educativos este lunes, que permanecerán cerrados.

En San Fernando serán no lectivos tanto el 31 de octubre como el 5 de diciembre del puente de la Constitución y la Inmaculada. En los próximos meses, entre los puentes que vienen y vacaciones, en Chiclana no habrá clases ni el 31 de octubre ni el 9 de diciembre.

En El Puerto serán el 31 de octubre y el 5 de diciembre cuando las instalaciones educativas permanezcan cerradas y en el caso de Puerto Real será fiesta el 31 pero en el puente de diciembre tendrán clases todos los días que no son festivos. Es decir, sólo el 6 y el 8.

En Jerez, los niños y niñas también podrán disfrutar del puente de Todos los Santos.

Días no lectivos que quedan en el calendario escolar 2022/2023

Los días no lectivos de fiestas autonómicas y nacionales comunes para toda la provincia son los siguientes: