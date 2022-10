La mitad de las mujeres conductoras sufren comentarios sexistas en España

A pesar de los avances vividos en materia de igualdad, el sexismo sigue siendo una de las barreras a las que se enfrentan las mujeres a la hora de conducir. El estudio #EllasConducen Sin Barreras de la cadena de mantenimiento del vehículo Midas, apunta que, aunque sea de forma inconsciente, 4 de 10 encuestados se fijan en el sexo del conductor al presenciar alguna incidencia cuando conducen (una mala maniobra, un choque,...).

Según la investigación, el 50,66% de las mujeres han recibido comentarios incómodos por razón de sexo cuando estan al volante (mientras que solo el 15% de los hombres dice haber recibido algún comentario sexista). Y es que aún hay un 18,5% de varones que consideran que las mujeres conducen peor que los hombres, algo que, por desgracia, también tienen interiorizado el 7,5% de las mujeres. Estos comportamientos hacen que el 26,08% de las mujeres se muestren inseguras o con miedo a la hora de conducir. Otras barreras de las mujeres conductoras son: no tener vehículo propio (12,46%), dificultad a la hora de conseguir el permiso de conducir (4,32%), presión social (4,15%) y discriminación por razón de género (1,99%).

Pero estos comentarios negativos no vienen sólo de otros conductores: las mujeres también reciben comentarios de sus parejas cuando están al volante. Según otro estudio, el Women's World Car of the Year sobre hábitos y emociones a bordo de un automóvil, el 43% de las mujeres reciben instrucciones y comentarios de sus parejas cuando viajan los dos en el mismo vehículo.

Los desplazamientos con la pareja en el asiento del copiloto producen desasosiego al 14,47% de las mujeres y al 11,76% de los hombres. Por países, destaca el dato de España, donde un 21,4% de las encuestadas se sienten inseguras al volante cuando llevan al lado a su compañero.

La realidad es que las mujeres son buenas conductoras

La realidad demuestra que las mujeres son buenas conductoras. Tal y como se recoge en el estudio de Midas, el 60,30% de las mujeres no reciben ningún tipo de sanción administrativa. Este hecho rompe el cliché acerca de que las mujeres conducen peor que los hombres, ya que un 69,75% de los hombres reconocen que son multados principalmente por exceso de velocidad (45,25%) y no respetar las señales en la vía (12,25%).