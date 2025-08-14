María Lo, chef gaditana, da el truco para elaborar este clásico de verano: "La solución es meterlas al horno"

En pleno verano, cuando las sardinas están en su mejor momento y los mercados se llenan de pescado fresco, la chef gaditana María Lo tiene claro cuál es su plato ganador para esta época: sardinas al horno con picadillo de verduras. Una receta sencilla, económica y cargada de sabor que, según ella, resuelve un problema habitual en los hogares: el intenso olor que deja este pescado al cocinarlo en sartén o plancha.

"Si no tenéis barbacoa en casa y hacerlas a la plancha es un lío porque os acaba oliendo toda la casa, meterlas al horno es la solución", asegura la joven, que comparte esta elaboración con todos sus seguidores en redes sociales.

Un pescado nutritivo, sabroso y asequible

María Lo no duda en reivindicar las bondades de la sardina, un pescado azul rico en ácidos grasos omega-3, con un precio muy asequible y, en palabras de la chef, "mega nutritivo y sabrosísimo". Para ella, lo más importante es elegir un producto fresco y de calidad, algo fácil en esta época del año.

En cuanto a la limpieza, la gaditana es clara: "Yo personalmente no las limpio, ni les quito las escamas, ni les hago nada de nada". Eso sí, reconoce que quien lo prefiera puede pedirle al pescadero que las prepare o hacerlo en casa. Recuerda que, en la tradición de los espetos malagueños, la sardina se limpia directamente al comerla.

Paso a paso: las sardinas al horno de María Lo

Ingredientes para 2-3 personas:

Para el picadillo de verduras : 1 cebolla dulce, 1 pimiento verde, 2 tomates grandes no muy maduros, aceite de oliva virgen extra (AOVE), vinagre de Jerez y sal.

: 1 cebolla dulce, 1 pimiento verde, 2 tomates grandes no muy maduros, aceite de oliva virgen extra (AOVE), vinagre de Jerez y sal. Para las sardinas: 16 sardinas medianas (o la cantidad al gusto), sal marina y AOVE.

1. Precalentar el horno

Se enciende a 180-190°C y se deja calentar durante 10 minutos. Mientras tanto, se prepara una bandeja de horno con papel de aluminio, se añade un buen chorro de AOVE en la base y una capa de sal que cubra toda la superficie.

2. Colocar las sardinas

Se ordenan bien, sin que se amontonen, y se añade por encima un poco más de AOVE y sal. María Lo las introduce sin limpiar, directamente tal cual.

3. Horneado

Con el horno ya caliente, se meten las sardinas y se hornean durante 10 minutos.

4. Preparar el picadillo

Mientras se cocinan, se pican en trozos pequeños los tomates, el pimiento verde y la cebolla. Se colocan en un bol y se aliñan con AOVE, vinagre de Jerez y sal. Se reserva en el frigorífico para que esté fresco al servir.

5. Servir

Pasado el tiempo de cocción, se sacan las sardinas del horno y se acompañan con el picadillo.

El truco que evita el olor en casa

El gran consejo de María Lo es que, al cocinarlas al horno, el olor que suele invadir la cocina y el resto de la casa desaparece rápidamente. "A mí no me molesta si las hago al horno y se va en nada, pero oye, compartir es vivir", comenta.

Con este plato, la chef asegura que se puede disfrutar de todo el sabor del mar de una forma sencilla, saludable y muy veraniega. "Si me pidiesen definir el verano con un plato, este se lleva el premio sin lugar a dudas", sentencia.

Una receta que combina la tradición mediterránea, el producto de temporada y la practicidad de la cocina casera, pensada para que cualquiera pueda prepararla sin complicaciones… y sin tener que ventilar la casa durante horas.