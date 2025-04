Manuel Salguero, meteorólogo de Cádiz, sobre la Semana Santa: "La probabilidad de lluvia en los primeros días es media-alta"

¿Va a llover en Semana Santa? ¿Cuándo? ¿En qué localidad? Son preguntas que numerosos gaditanos, sobre todo cofrades, se hacen estos días y le llegan a Manuel Salguero, meteórologo gaditano -y también cofrade- que explica que saberlo con seguridad "es prácticamente imposible". "Eso sí podemos hablar de tendencias, de probabilidad", apunta, y "para los primeros días de la Semana Santa la probabilidad de que llueva en Cádiz es media-alta", añade.

"Pero, claro, cuando decimos que es media-alta no significa que vaya a llover mucho o que vaya a estar todo el día lloviendo, si no que es muy probable que en algún momento del día pueda caer algún chaparrón o algún chubasco. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque hay siempre que relacionar bien, a la hora de informarse, la probabilidad de lluvia con el espacio temporal", explica. Y hay que tener en cuenta que en meteorología no hay que dejar a un lado el factor incertidumbre, que la "atmósfera al fin y al cabo es un sistema caótico" y que en estos momentos del año "los cambios son más frecuentes".

Por eso, el meteorólogo explica de forma didáctica que sí podemos hablar de tendencias y de una previsión probabilística en lugar de una determinista. "Una previsión determinista, es aquella que te da solamente un escenario; por ejemplo te dice que en Cádiz o en Jerez a las seis de la tarde va a llover en la calle tal el Domingo de Ramos, que esperamos que no pase, y que van a caer siete litros y va a ser un viento de suroeste de fuerza tal. Está muy bien para tomar decisiones rápidas o decisiones que no sean realmente importantes", añade.

"Pero para tomar decisiones importantes y de conocer cuál va a ser el comportamiento de la atmósfera en un medio plazo, que es lo que queda de momento para Semana Santa, está mucho mejor tirar de una previsión probabilística, que no se basa en una sola previsión sino que tiene en cuenta varios modelos y sus esembles (conjunto de miembros) y que frecuentemente utilizamos (el américano, el europeo)".

Salguero argumenta que así "nos hacemos una idea de qué probabilidad hay de que llueva el domingo". "No es lo mismo decir el domingo a las 6 de la tarde en Cádiz van a caer 7 litros, que decir el domingo a las 6 de la tarde la probabilidad de lluvia en Cádiz está en torno al 60%". "Y a la hora de tomar decisiones, en el caso, por ejemplo, de las hermandades, es mucho mejor e tirar de este tipo de predicciones, que al final, lo que nos dan son diferentes escenarios, donde nos sale una probabilidad".

"El interior de la provincia lo tiene peor"

Manuel Salguero señala que ahora mismo estamos en una situación anticiclónica "que va a durar muy poquito, algo normal en primavera, que tengamos mucho movimiento atmosférico". "Nunca podemos olvidar que la atmósfera, al fin y al cabo, es un sistema caótico, por lo tanto siempre está en continuo dinamismo pero debido a una mayor ondulación de la corriente en chorro (Jet Stream) en nuestras latitudes sufrimos cambios, no más importantes, pero sí más frecuentes".

Así, ya al oeste tenemos una pequeña Dana que va a interactuar con una posterior borrasca. "Primero en forma de fuerte viento de levante estos días y sobre todo el jueves (la provincia está en alerta naranja al completo por viento) y luego con las posibles lluvias".

Teniendo en cuenta todo esto, de momento para los próximos días, hablando del viernes al lunes, "estaremos bajo una atmósfera inestable, bajo unas condiciones que puede dar lugar que llueva aunque eso no implica que en todos los puntos vaya a llover". "Estamos en primavera, que pasa más, y puede ser que llueva mucho en un punto de la Bahía de Cádiz, pero que en otro no, incluso dentro de un mismo municipio. Aún así, de momento, para los primeros días "la probabilidad es media-alta". "Y el domingo, me atrevería a decir otra cosa, el interior de la provincia lo tiene peor".

"En esta época del año empieza a hacer efecto la radiación solar durante el día y a mayor temperatura de la Tierra, de la superficie terrestre, influye en la formación de nubes y de tormentas, un efecto que el mar lo para o suviza un poco". "Por lo tanto, el domingo y el lunes es probable, que no seguro, que tengamos chubascos en zonas del interior, por ejemplo la Campiña, por la tarde mientras que a lo mejor en la costa ya tiende a despejar aunque no son descartables. Eso no significa que ya no vaya a llover más, pero tiende a mejorar", actualiza.

Ya el martes "puede ser que cruce un frente" y "hasta ahí llegamos de momento", termina. "Porque como hablábamos antes, cuando más nos vayamos alejando en el horizonte, la capacidad que tenemos los meteorólogos para saber si va a llover o no va disminuyendo también".

Salguero recuerda que "aunque hayamos tenido mucha lluvia en marzo, esa típica frase de que muchas veces se escucha, de que entonces respetará para Semana Santa, no tiene por qué". "Puede llover mucho en marzo y puede llover mucho en abril y puede llover poco en marzo y puede llover poco en abril. Se pueden dar muchas combinaciones".