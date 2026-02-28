Manu Sánchez sale en defensa del acento andaluz: "El acento andaluz no le ha abierto una puerta a nadie en la vida"

Hay debates que en Andalucía parecen cíclicos. El humorista Manu Sánchez ha vuelto a poner el dedo en la llaga de una herida que nunca termina de cerrar: el clasismo lingüístico. A través de un mensaje en sus redes sociales que ha corrido como la pólvora, el pregonero del Carnaval de Cádiz ha alzado la voz para sacudirse los complejos que todavía algunos intentan imponer a quienes hablan con el acento del sur.

Ha sido en X donde Manu Sánchez ha hecho un manifiesto acerca del acento andaluz y que ha tenido una gran repercusión. "El acento andaluz no le ha abierto una puerta a nadie en la vida", sentenciaba, desmontando el mito de que esta forma de hablar es una "gracia" que facilita las cosas. Al contrario, Manu Sánchez denuncia que el acento sigue siendo una barrera social, una diana para el menosprecio y la ridiculización de la identidad andaluza.

Lucha por la identidad

El presentador hace un llamamiento a la resistencia cultural: "Lucha por el acento". Para el humorista, renunciar al seseo o al ceceo no es una cuestión de corrección, sino una traición a la propia genealogía. "El acento ni canta, ni baila, no se debe perder. No hay que renunciar a los mayores, a la historia, al legado", insistía en una defensa que trasciende lo lingüístico para entrar de lleno en lo emocional y lo social.

El mensaje culmina con una proclama en mayúsculas: “ANDALUCÍA NO HABLA UN MAL CASTELLANO, SINO UN PERFECTO ANDALUZ. ORGULLO DE ANDALUCÍA. DIVERSIDAD Y RIQUEZA”.

En el vídeo que acompaña al texto, el comunicador ahonda en esa idea y subraya que el acento forma parte de la identidad colectiva, más allá de tópicos y estereotipos.

Respuesta a las críticas

La publicación no ha pasado desapercibida. Entre los comentarios, hay quienes respaldan la reivindicación y comparten experiencias personales relacionadas con la discriminación por el acento. Otros, en cambio, mantienen que el andaluz "se come palabras" o que resulta difícil de entender.

El propio Manu Sánchez ha respondido a algunos mensajes. En contestación a una usuaria que señalaba que en Madrid se quejan de la "turrita" de los andaluces con el 28F y el acento, el presentador fue claro: "Y más pesados que nos vamos a poner".

La usuaria, la periodista Isabel Morillo, había escrito que en la capital consideran que los andaluces se ponen “muy pesados” con la defensa de su forma de hablar y con la celebración del 28 de febrero. “Tendríamos que ser así de pesados cada día del año, en eso tienen razón”, apuntaba.

Lejos de rebajar el tono, el humorista redobló su postura. Con ironía, lanzó también algunas frases que se han viralizado: “¿Qué yo hable más despacio? ¡Escucha tú más ligero! ¿Logopeda yo? ¡Otorrino tú! ¡¡TESQUIYÁ MALAHE!!”.

Mensajes de odio en su contra

Esta firme reivindicación de la identidad ha coincidido con un preocupante repunte de hostilidad en las redes sociales. Manu Sánchez, que recientemente ha ejercido como pregonero del Carnaval de Cádiz 2026, ha denunciado públicamente el acoso sistemático que sufre. El nivel de agresividad ha alcanzado cotas alarmantes, con mensajes de odio que van desde el insulto personal hasta las amenazas de muerte y los ataques directos relacionados con su proceso de salud.

Su respuesta ha sido tajante, priorizando la realidad de su lucha personal frente al ruido digital: "A mí ya nada más que me dan miedo las llamadas de la oncóloga, estos basuras NO". Una declaración de principios que subraya su negativa a dejarse intimidar por el odio de aquellas personas de derechas que le acosan en redes.