Es oficial: Hacienda permite deducir el seguro médico en la Declaración de la Renta

La Declaración de la Renta incluye una posibilidad que muchos pasan por alto. La Agencia Tributaria deja claro que los autónomos pueden deducirse el seguro médico y rebajar así lo que pagan en el IRPF. El límite está fijado en 500 euros por persona, y puede llegar a 1.500 euros si hay discapacidad. No es algo nuevo, pero cada campaña vuelve a generar dudas.

Conviene saber bien cómo funciona para no dejarlo pasar.

Quién puede beneficiarse

No todo el mundo puede aplicarlo. Está pensado para quienes tributan en estimación directa, es decir, la mayoría de autónomos y profesionales que declaran ingresos por su actividad. En estos casos, el seguro médico se puede incluir como gasto relacionado con el trabajo. No es una ayuda general para asalariados ni una deducción automática que aparezca sola en el borrador.

La norma permite incluir el seguro del propio autónomo, el del cónyuge y el de los hijos menores de 25 años que vivan en casa. Ese detalle de la convivencia es importante. Si el hijo no reside en el domicilio familiar, no se puede aplicar. Hacienda exige que realmente forme parte de la unidad familiar a efectos prácticos.

Cuánto se puede desgravar

El tope es de 500 euros por cada persona asegurada. Si en la póliza están el autónomo, su pareja y dos hijos, el ahorro puede ser notable. En caso de personas con discapacidad, el límite sube hasta 1.500 euros por cada una. Es una medida pensada para aliviar el gasto sanitario extra que suelen asumir estas familias.

Cómo se refleja en la Renta

No se trata de una deducción directa sobre lo que sale a pagar. Es un gasto que reduce los beneficios declarados. Dicho de forma sencilla: al declarar menos rendimiento, se pagan menos impuestos.

El ahorro final dependerá de lo que gane cada uno y del tramo en el que tribute. Cuanto más alto sea el tipo de IRPF, mayor será el efecto. Es recomendable guardar los recibos del seguro y los justificantes de pago por si Hacienda pide comprobarlo.

Un derecho poco utilizado

Muchos autónomos no lo aplican por desconocimiento o porque creen que el seguro privado no desgrava. Otros piensan que solo cuenta si lo paga la empresa.

La realidad es que, cumpliendo los requisitos, puede suponer un pequeño balón de oxígeno en la declaración. En tiempos de subida de cuotas y costes, cualquier ahorro cuenta.

No es lo mismo que una deducción autonómica

Conviene aclararlo para evitar confusiones. No se trata de una deducción de las que reducen directamente la cuota final, como ocurre con algunas ayudas autonómicas.

Se trata de incluir el seguro como gasto de la actividad, algo más sencillo de lo que parece, pero que debe estar bien anotado en la contabilidad.