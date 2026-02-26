La gaditana Sandra Golpe reconoce en 'El Hormiguero' que mira con ansiedad las audiencias: "Lo difícil es mantenerse"

La periodista gaditana Sandra Golpe, rostro de Antena 3 Noticias 1, mostró su lado más sincero durante su visita al programa de Pablo Motos. Acostumbrada a liderar las audiencias informativas, la presentadora confesó que revisa los datos casi con nervios cada día y que el verdadero desafío no es alcanzar el primer puesto, sino conservarlo.

"Sabes que sí. Esa es nuestra vida. Es una profesión preciosa pero muy exigente", respondió cuando le preguntaron si mira las cifras a diario. Una rutina que, reconoció, comparten prácticamente todos los profesionales de la televisión. En su caso, la presión se multiplica al estar al frente del informativo más visto.

Golpe describió esa relación con las audiencias como una mezcla de estímulo y desgaste. La gaditana explicó que la televisión tiene una particularidad que la diferencia de otros medios: la evaluación constante. "En la televisión te examinan cada día", resumió.

La importancia de informar con rigor

La presentadora defendió el trabajo de los informativos en un contexto marcado por la inmediatez y la competencia. Según explicó, la televisión exige contar mucho en muy poco tiempo, lo que obliga a seleccionar y sintetizar.

"La tele es un medio en el que tú informas pero también entretienes", señaló. Por eso, el ritmo es clave y la escaleta debe avanzar sin pausa para no perder la atención del espectador.

"Nuestra capacidad es muy reducida, por lo que hay que ser dinámico y reducido a la vez. Intento que la escaleta vaya rápido", explicó. Esa limitación implica dejar fuera temas relevantes, algo que —subrayó— no siempre resulta fácil.

"Hay que dejar ciertas noticias. Hay que dejar lo que pasa en Gaza. Hay que ser honestos y se hace un trabajo honesto con todas las prisas", añadió, poniendo en valor el esfuerzo de la redacción por mantener el rigor pese a la falta de tiempo.

El miedo a equivocarse y la amenaza de la IA

Más allá del directo, Golpe reconoció que el trabajo no termina al apagar las cámaras. La responsabilidad de informar acompaña también fuera del plató.

"Lo gordo se hace en la redacción, las horas que pasamos allí, pero cuando sales y te vas a casa sigues ahí metida", confesó. De hecho, aseguró que revisa cada día su propio informativo con mirada crítica.

"Sufro mucho con los fallos, pero lo que más miedo me da es poder dar una noticia falsa", admitió. Para la periodista, la verificación sigue siendo la base del oficio, especialmente en una época marcada por la desinformación.

En ese sentido, advirtió del papel creciente de la inteligencia artificial. "La IA puede ser muy buena, pero también muy peligrosa. Viene fuerte y tenemos que combatirla", afirmó con rotundidad, antes de lanzar un mensaje de confianza en la profesión: "Yo sí que creo en el periodismo".

Sandra Golpe: Medalla de Andalucía

Uno de los momentos más íntimos llegó cuando recibió la felicitación por la Medalla de Andalucía que recibirá este año. La periodista, visiblemente emocionada, dejó a un lado la serenidad habitual del informativo.

"Me he enterado a mediodía y me he pasado la tarde llorando. Es un premio que no me lo veía venir y es lo más grande que me ha pasado en la vida", confesó.

Golpe recordó entonces el sacrificio de su familia y su vínculo con su tierra, que siempre ha reivindicado públicamente. Incluso reconoció sentirse desbordada por el reconocimiento.

"Me veo un poco con el síndrome de la impostora, porque una dice que trabaja y lleva Andalucía por bandera, pero le podría pasar a cualquiera y me ha pasado a mí", explicó agradeciendo el galardón a la Junta de Andalucía.