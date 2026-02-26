Manu Sánchez, pregonero del Carnaval de Cádiz, recibe terribles amenazas en redes: "Ojalá te vuelva pronto lo tuyo"

Manu Sánchez ha sido el pregonero del Carnaval de Cádiz de este 2026 y poco después de que el sevillano se subiera en el escenario de San Antonio a declararle su devoción a la fiesta y a la ciudad, ha explotado en redes sociales. El humorista ha decidido exponer algunos de los comentarios que recibe casi a diario a través de las diferentes redes sociales y el contenido ha sido de lo más terrorífico: amenazas, deseos de que vuelva el cáncer, entre otras barbaridades.

Los comentarios de ciertos usuarios evidencian su mala baba y una maldad inconcebible y en esta ocasión, Manu Sánchez no ha querido dejarlo pasar y ha decidido contestar a estas personas que se esconden detrás de una pantalla para 'vomitar' su odio.

Amenazas de muerte

El propio Manu Sánchez compartió capturas donde se pueden leer mensajes extremadamente duros, algunos con un tono abiertamente violento. Entre ellos, frases como: "Ojalá te vuelva pronto lo tuyo y te vuelva a castigar la vida", "Miserable hijo de puta… Espero verte en la calle, te voy a enseñar a respetar", "muérete tonto!" o "Si te veo por la calle te inflo".

Otros comentarios van aún más allá, con alusiones a agresiones físicas: "Algún día, te encontrarás con un par de hostias y llorarás…" o ataques personales como "Gastate las subvenciones en medicinas hijo puta". El humorista, que ha hecho pública su lucha contra el cáncer en los últimos años, no ha ocultado su indignación ante este tipo de mensajes.

Manu Sánchez les planta cara

Lejos de optar por el silencio, el humorista respondió con un mensaje largo y contundente en el que desmonta a sus haters con ironía y dureza. "El fascista franquista violento poniéndose muy fascista franquista y violento… es mi animal mitológico favorito de los últimos días", escribió, criticando la contradicción de negar la existencia de ese extremismo mientras se lanzan amenazas.

En otro de los fragmentos más comentados, dejó claro que no piensa dejarse intimidar: "A mí ya na más que me dan miedo las llamadas de mi oncóloga, estos basuras NO". Una frase que conecta directamente con su proceso de salud y que ha sido ampliamente compartida por sus seguidores.

También subrayó que no se trata de una cuestión ideológica convencional, sino de algo más grave: "Y no, no eres de derecha, eres fascista franquista y violento". El sevillano denunció así el tono de los mensajes recibidos y el clima de hostilidad.

El pregonero detalló además el contenido de las amenazas: "Amenazas de muerte, deseos de cáncer, metástasis, cancelación, que me echen del Canarsú, que si me van a pegar cuando me vean por la calle…". A esa lista añadió referencias a homofobia, palizas o incluso la prohibición del Carnaval.

Manu Sánchez también ironizó sobre los perfiles que lo atacan: "Asómense a sus perfiles de 10 o 12 seguidores… son todo moderación y concordia. Animalitos". Para cerrar, explicó por qué decidió hacerlo público: "Lo dejo por aquí para que quede constancia de qué es lo que hay y qué es lo que viene. Que cada cual elija".

Jordi évole le brinda su apoyo

Las reacciones no se hicieron esperar. Numerosos usuarios mostraron su respaldo al pregonero, entre ellos el periodista Jordi Évole, que defendió la necesidad de plantar cara a este tipo de comportamientos.

"Muy a favor de este post… Hay que responder a toda esta gentuza. Son amenazas. Es odio. Y la ironía y el sacarmo es lo que peor llevan", escribió, subrayando que el silencio ya no es una opción cuando se traspasan ciertos límites. Su mensaje concluyó con un claro "SIEMPRE EN TU EQUIPO, MANU", reflejando su apoyo al que fuera pregonero del Carnaval de Cádiz.