Oposiciones docentes Andalucía 2026: Publicado el reparto definitivo de plazas por especialidad

La espera ha terminado para los miles de aspirantes que preparan las oposiciones docentes en Andalucía para 2026. La Junta de Andalucía ha publicado el reparto detallado de las 5.047 plazas por especialidades, un dato clave que permite medir con mayor precisión dónde estarán las mayores oportunidades en Secundaria, Formación Profesional y enseñanzas artísticas.

Tras abrirse el proceso de inscripción, del 26 de febrero al 18 de marzo, ambos incluidos, la gran incógnita era cómo se repartirían exactamente los puestos. Con el listado ya sobre la mesa, academias y opositores coinciden en que esta distribución será determinante para orientar el estudio en los próximos meses.

Plazas en Secundaria: Educación Física lidera el ranking

Dentro del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, la especialidad estrella será Educación Física, con 503 plazas, muy por encima del resto. A continuación aparecen Formación y Orientación Laboral (FOL) con 391 y Orientación Educativa con 351, dos áreas muy ligadas al crecimiento de la Formación Profesional.

En el ámbito tecnológico destacan Tecnología (304 plazas) e Informática (154), mientras que en materias troncales sobresalen Matemáticas (255) y Física y Química (225).

El listado incluye además Proceso de Gestión Administrativa (201), Sistemas y Aplicaciones Informáticos (186), Música (151), Procedimientos Sanitarios y Asistenciales (150), Instalaciones Electrotécnicas (140), Dibujo (127) y Operaciones y Equipos de Producción Agraria (120).

También habrá vacantes para Administración de Empresas (116), Francés (101), Servicios a la Comunidad (100), Procesos Comerciales (80), Intervención Sociocomunitaria (75), Equipos Electrónicos (75), Hostelería y Turismo (70), Procesos Sanitarios (65), Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica (60) y Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos (60).

Otras especialidades con menor oferta son Sistemas Electrónicos (55), Organización y Gestión Comercial (46), Procesos de Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos (45), Asesoría y Procesos de Imagen Personal (45), Operaciones y Equipos de Elaboración de Productos Alimentarios (40), Oficina de Proyectos de Construcción (30), Análisis y Química Industrial (25) y Laboratorio (20).

Cierran el listado áreas muy específicas como Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido (15), Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel (10), Procesos y Productos en Artes Gráficas (10) y Operaciones de Procesos (5).

Música y Artes Escénicas

El Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas presenta menos puestos, aunque muy diversificados. Las especialidades con mayor número son Guitarra (30 plazas), Lenguaje Musical (21) y Violín (20).

También se ofertan plazas para Percusión (16), Saxofón (12), Trombón (12), Canto (10), Contrabajo (10) y Cante Flamenco (10).

Con cifras más reducidas aparecen Coro (8), Dramaturgia y Escritura Dramática (6), Tuba (6), Historia de la Música (5), Orquesta (5), Trompa (5), Danza Contemporánea (5), Dirección Escénica (9), Espacio Escénico (4) y Danza Española (4). La especialidad con menos puestos es Interpretación en el Teatro Musical, con solo 3 plazas.

FP técnica

En el Cuerpo de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de FP, la mayor oferta corresponde a Mantenimiento de Vehículos (110 plazas), seguida de Cocina y Pastelería (80).

También destacan Soldadura (40), Servicios de Restauración (40), Peluquería (40), Estética (35) y Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas (30).

Completan la convocatoria especialidades como Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble (25), Patronaje y Confección (20), Producción en Artes Gráficas (20) y otras vinculadas a sectores productivos con fuerte salida laboral.

Una convocatoria clave para miles de aspirantes

El volumen total convierte estas oposiciones en una de las mayores ofertas públicas de empleo docente en Andalucía en los últimos años. El reparto evidencia las necesidades actuales del sistema educativo, con especial peso de la educación física, la orientación educativa, la FP y las áreas tecnológicas.

Para quienes llevan meses —o años— preparando el temario, conocer el número exacto de plazas supone mucho más que un dato estadístico. Es la base para calcular probabilidades, ajustar expectativas y afrontar la recta final con mayor claridad.

Con los tribunales aún por designar y el calendario avanzando, miles de opositores se juegan en 2026 la posibilidad de acceder a un empleo estable en la enseñanza pública andaluza.