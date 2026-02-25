Oposiciones docentes de Andalucía 2026: Guía paso a paso para solicitar una de las 5.047 plazas

No hay margen de error. Con 5.047 plazas en juego y miles de aspirantes tachando días en el calendario, el proceso para las oposiciones docentes de Andalucía 2026 entra en su fase más crítica: la inscripción. Un fallo administrativo, un documento mal adjuntado o una casilla sin marcar pueden dejar fuera al candidato antes incluso de que empiecen los exámenes.

Desde el obligatorio registro telemático hasta el laberinto de titulaciones y homologaciones, el procedimiento exige al opositor tenerlo todo muy bien atado para poder optar a la ansiada plaza. El envío correcto del Anexo I (solicitud de participación) es la única puerta de entrada al proceso selectivo.

Fechas clave: del 26 de febrero al 18 de marzo

El calendario ya está fijado. El plazo de presentación de solicitudes se abre el 26 de febrero de 2026 y finaliza el 18 de marzo, ambos inclusive. Fuera de esas fechas no se admitirán nuevas inscripciones.

Todos los requisitos —titulación, formación pedagógica o condiciones administrativas— deben cumplirse antes de que termine ese periodo. La normativa también obliga a mantenerlos hasta la toma de posesión como funcionario en prácticas si se supera el proceso.

La oferta se reparte entre distintos cuerpos docentes. Del total, 4.406 plazas corresponden a Secundaria, 201 a Música y Artes Escénicas y 440 a Formación Profesional, lo que convierte esta convocatoria en una de las más amplias de los últimos años.

Inscripción obligatoria por vía telemática

La Junta de Andalucía ha establecido un sistema completamente digital. La solicitud solo puede tramitarse mediante acceso telemático a través del portal de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

El aspirante debe rellenar el formulario online, firmarlo electrónicamente y enviarlo. Al finalizar, el sistema genera un resguardo con fecha, hora y código identificador, documento imprescindible para acreditar que el trámite se ha realizado correctamente.

Junto al formulario hay que adjuntar la documentación exigida: título académico, acreditación pedagógica, justificante del pago de tasas (modelo 046) y, en su caso, homologaciones de estudios extranjeros. Si no se autoriza la consulta automática de datos, también deberá aportarse copia del DNI.

Pasos esenciales para completar el Anexo I

La solicitud exige indicar con precisión la especialidad, el turno de acceso y la provincia donde se desea examinarse. Un error en cualquiera de estos campos puede provocar incidencias o incluso la exclusión.

También puede marcarse la opción de incorporarse a las bolsas de trabajo docente, relevante para quienes aprueben alguna prueba sin obtener plaza. Las personas que concurran por discapacidad deberán señalarlo expresamente y solicitar, si es necesario, adaptaciones para los exámenes.

Otro requisito obligatorio es la declaración responsable de no estar inhabilitado para empleo público ni haber sido separado de una administración.

Fallos habituales

Cada convocatoria repite el mismo problema: aspirantes excluidos antes de examinarse por errores evitables. Entre los más comunes figuran no pagar correctamente las tasas, olvidar adjuntar documentos o no firmar electrónicamente la solicitud.

También generan incidencias los títulos sin homologar o la falta de acreditación de la formación pedagógica obligatoria. En muchos casos, el problema no se detecta hasta la publicación de las listas provisionales, cuando el margen de corrección es mínimo.

La recomendación es hacer cuanto antes la solicitud para evitar entregarla el mismo 18 de marzo, ya que es frecuente que haya cierto colapso en la plataforma telemática en las últimas horas de plazo.

Todo lo que hay que tener en cuenta

Para garantizar la correcta participación en el proceso selectivo, resulta imprescindible comprobar los siguientes elementos antes de cerrar la plataforma telemática: