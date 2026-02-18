Luz Casal disfruta "día y noche" del Carnaval de Cádiz y del encanto de la ciudad gaditana

El carnaval de Cádiz es uno de los más importantes de España, así que no es de extrañar que cada vez sean más quienes quieran venir a disfrutar de él. Mucho más que una fiesta, es tradición, arte, cultura e identidad, por lo que es una experiencia que se tiene que vivir al menos una vez en la vida.

Hemos visto a Roberto Leal, Manu Sánchez y a Paz Padilla, entre algunos rostros conocidos, disfrutar estos días del Carnaval de Cádiz, pero no han sido los únicos. La cantante Luz Casal ha compartido con sus seguidores su paso por la Tacita de Plata, exclamando “Viva Cai” tras haber disfrutado de unos días del carnaval gaditano.

La cantante, que no es la primera vez que disfruta de los carnavales gaditanos, ha compartido algunas fotografías en las que podemos verla disfrutar “Día y noche” de Cádiz. Ataviada con una peluca azul durante la noche, se ha fotografiado con agrupaciones callejeras y, durante el día ha paseado como una turista más por la avenida Campo del Sur.

Aficionada al carnaval

Además de disfrutar del ambiente carnavalero en las calles del casco histórico gaditano, Luz Casal se encontró con la chirigota del Bizcocho, primer premio del COAC 2026. Han sido los propios integrantes quienes han compartido en sus redes sociales una fotografía con la cantante, asegurando que Luz Casal les había preguntado dónde iban a cantar.