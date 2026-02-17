Isa Pantoja habla sin filtros de su relación con Isabel Pantoja: "Quiero avanzar con mi vida"
La hija de la cantante admite que su prioridad ahora es su familia y su estabilidad
Anna Ferrer, su prometido y Paz Padilla lo dan todo en el Carnaval de Cádiz
La relación entre Isa Pantoja y su madre, Isabel Pantoja, atraviesa uno de sus momentos más fríos. La joven ha decidido hablar con claridad en Decomasters y ha explicado en qué situación se encuentra ese vínculo, marcado desde hace tiempo por la distancia. "Quiero avanzar con mi vida", asegura, dejando claro que necesita pasar página.
Isa reconoce que la situación le ha afectado profundamente durante años. No habla de un enfado puntual, sino de un desgaste sostenido que ha terminado por hacer mella en su estado emocional. Por eso insiste en que ahora su prioridad es proteger su tranquilidad y la de su entorno más cercano.
Isa se 'conforma' con esta inexistente relación
La relación de Isa con su madre y con su hermano lleva siendo tensa e inexistente durante años y la joven parece haberse hecho a la idea de que eso va a seguir así y tampoco se queja de lo que hay, se resigna y se vuelca en la familia que ella ha creado.
"Me ha costado mucho estar bien. Ahora me encuentro más estable, mucho más liberada... No estoy pensando en qué he hecho mal, en y si la llamase, si la viese... Estoy bien como estoy, me he conformado con eso, que es bastante para mí, y estoy contenta", afirmaba Isa Pantoja.
Patricia Montero, que estaba presente durante la confesión de la influencer se sorprendió ante la respuesta de Isa. La hermana de Kiko Rivera admite que ya no le da tanta importancia al que fuera su núcleo familiar. "Yo no pienso en mi día a día que me gustaría tener otra relación, o que me llamase, o que se preocupasen por mí. No tengo eso, porque lo he tenido muchos años y eso es un machaque continuo que no me deja avanzar en mi vida. Y yo quiero avanzar y cerrar esos capítulos que no me traen cosas buenas".
Isa Pantoja muy unida a sus hijos
La relación tan particular que Isa ha tenido con su madre y con su hermano con el paso de los años, ha sido determinante para saber cómo quiere desempeñar su rol como madre. "Vengo de una familia que no me demostraba con gestos el amor, pero sí con hechos. Yo con mis hijos me entrego", afirmaba la joven emocionada.
Estar constantemente en el foco mediático ha sido difícil para Isa Pantoja. "Es muy complicado cuando tú intentas avanzar, crear tu propia familia y dejar atrás el pasado, pero a la vez estás expuesta y te preguntan siempre por lo que hace tu hermano y tu madre... nunca pasas página porque siempre te lo están recordando".
Su objetivo inmediato es avanzar sin quedarse anclada en el pasado. "Quiero vivir tranquila", viene a resumir, en una declaración que refleja más cansancio que confrontación.
La hija de la tonadillera intenta así construir una vida alejada del ruido que durante años ha rodeado a la familia. Una decisión difícil, pero que considera necesaria para cerrar heridas y empezar de nuevo.
También te puede interesar
Lo último
Regístrate para recibir este boletín quincenal que abundará en una idea de la que se habla poco: tener críos puede ser muy divertido.