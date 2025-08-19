Un influencer muestra la ruta de la Garganta del Capitán en Algeciras: cascadas, pozas y un entorno natural único

Álex Solla, conocido en TikTok como @alexboken_ ha querido dar a conocer a sus seguidores uno de los rincones más impresionantes de la provincia de Cádiz: la Garganta del Capitán, un paraje natural ubicado en el término municipal de Algeciras. En su vídeo, que ya suma miles de visualizaciones, muestra paso a paso cómo llegar a este enclave, qué ofrece la ruta y la belleza de sus cascadas y pozas.

El joven influencer arranca la aventura en moto desde Cádiz capital, recorriendo menos de una hora de trayecto hasta llegar al punto de partida. Ya sobre el terreno, va enseñando el sendero que conduce a la Garganta del Capitán, un recorrido que atraviesa la sierra de Algeciras y que sorprende a cada paso por sus vistas y la frondosidad del paisaje.

Una ruta de senderismo ideal para todos los públicos

La Garganta del Capitán es una de las rutas más conocidas dentro del Parque Natural de Los Alcornocales, considerado uno de los pulmones verdes de Andalucía. Se trata de un sendero que combina tramos de caminos forestales con zonas de más desnivel, pero que resulta accesible para la mayoría de excursionistas.

El recorrido tiene una longitud aproximada de seis kilómetros de ida y vuelta, con una duración de entre dos y tres horas, dependiendo del ritmo de la marcha. Además, cuenta con la ventaja de ofrecer zonas de sombra gracias a la densidad del bosque de alcornoques y quejigos, lo que lo convierte en un plan perfecto para escapar del calor en los días de verano.

Álex Solla destaca en su vídeo que la ruta no solo es apta para amantes de la naturaleza y la fotografía, sino también para quienes viajan con animales de compañía. "Podéis ir con vuestros perros", asegura, animando a disfrutar del entorno de manera responsable.

Cascadas y piscinas naturales, el gran atractivo

El punto culminante de la excursión es, sin duda, la cascada de la Garganta del Capitán, un salto de agua que forma pozas y piscinas naturales en las que no está permitido el baño. La imagen del agua cristalina rodeada de vegetación convierte este enclave en un lugar perfecto para relajarse, aunque no se puede dar un chapuzón, a pesar de que hay personas que si se atreven, como este repartidor de Glovo que ha mostrado esta ruta para los amantes de la naturaleza .

Las pozas se llenan sobre todo en verano, aunque muchos senderistas prefieren visitarlas en primavera y otoño, cuando el caudal es mayor y el entorno luce todavía más espectacular. Todo un espectáculo en la sierra gaditana.

Cómo llegar y qué tener en cuenta

La ruta parte desde las inmediaciones del sendero de la Garganta del Capitán, al que se accede desde la carretera que une Algeciras con Los Barrios. Se recomienda llevar calzado de senderismo, agua suficiente y ropa cómoda, además de respetar siempre las normas de conservación del Parque Natural.

En la propia web de la Junta de Andalucía, dentro de la Ventanan del Visitante, se puede encontrar información detallada sobre el itinerario, la dificultad y las recomendaciones para quienes quieran realizar la excursión.

Una experiencia viral que impulsa el turismo de naturaleza

La publicación de Álex Solla no solo muestra un plan diferente para quienes viven o visitan Cádiz, sino que también ayuda a poner en valor el turismo sostenible y de proximidad. Cada vez son más los creadores de contenido que apuestan por enseñar enclaves naturales poco conocidos, generando interés por actividades al aire libre y rutas accesibles.

La Garganta del Capitán es, en este sentido, un ejemplo perfecto: una escapada cercana, gratuita y con un gran atractivo natural, que invita a desconectar y a descubrir la riqueza ambiental de la provincia de Cádiz.

Con propuestas como esta, la sierra de Algeciras se confirma como un destino de referencia para el senderismo y el ecoturismo, sumando al litoral gaditano un atractivo más para locales y visitantes.