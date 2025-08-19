Manuel Viso, médico, desvela cuáles son cinco desayunos super sanos: "Dan energía y te sacian"

Empezar el día con un buen desayuno no solo es una costumbre social, también es clave para mantener la energía durante toda la mañana y evitar el picoteo innecesario. Así lo recuerda el médico Manuel Viso, que a través de su cuenta de Instagram ha elaborado una lista con cinco desayunos "super sanos", fáciles de preparar y con ingredientes accesibles en cualquier supermercado. Su objetivo, como él mismo recalca, es que además de nutritivos sean saciantes, de forma que la persona llegue con vitalidad y sin hambre a la siguiente comida.

Los cinco desayunos que propone el doctor están pensados para aportar proteínas, fibra, grasas saludables y carbohidratos complejos, la combinación ideal para mantener la glucosa estable y evitar los clásicos bajones de energía de media mañana. A todos ellos se les puede añadir café, pero siempre sin azúcar ni edulcorantes, porque –según subraya Viso– lo más saludable es disfrutar del sabor auténtico del café.

1. Yogur natural o griego con fruta fresca y frutos secos

El primer desayuno que recomienda es un clásico que nunca falla: un bol de yogur natural o griego acompañado de fruta fresca y un puñado de frutos secos. La mezcla proporciona proteínas de calidad, fibra, antioxidantes y grasas saludables. Es una opción ligera, refrescante y muy completa para quienes buscan algo rápido y nutritivo antes de salir de casa.

2. Pan integral con aguacate o hummus, semillas de lino y huevo

La segunda propuesta de Manuel Viso incluye pan integral acompañado de aguacate o hummus, al que se le añaden semillas de lino y un huevo cocido o a la plancha. Esta combinación reúne hidratos de absorción lenta, grasas cardiosaludables, fibra y proteínas de alta calidad. Es un desayuno especialmente recomendable para quienes necesitan mantenerse saciados durante varias horas.

3. Tortitas de avena y plátano con canela o crema de frutos secos

En tercer lugar, el doctor sugiere preparar unas tortitas caseras a base de avena y plátano. Se pueden aromatizar con un poco de canela y, para hacerlas más completas, añadir crema de frutos secos o incluso una onza de chocolate negro. Este desayuno es perfecto para quienes disfrutan cocinando algo diferente y buscan un aporte extra de energía antes de una jornada activa.

4. Batido de avena, leche o bebida vegetal, fresa y plátano

La cuarta opción es un batido elaborado con avena, leche entera o bebida vegetal sin azúcares añadidos, fresas y plátano. Se trata de una alternativa muy práctica para quienes van con prisa por las mañanas pero no quieren renunciar a un desayuno completo. Aporta fibra, vitaminas y minerales, además de hidratos de carbono de liberación lenta que ayudan a mantener la energía.

5. Pan integral con tomate, aceite de oliva virgen extra y jamón ibérico o pavo

El quinto desayuno recupera la tradición mediterránea: pan integral con tomate, un buen chorro de aceite de oliva virgen extra y, como toque final, jamón serrano ibérico o pavo natural. Una combinación que no solo resulta deliciosa, sino también equilibrada y muy nutritiva.

El médico recuerda que la clave de estas propuestas está en evitar los ultraprocesados, azúcares añadidos y harinas refinadas que suelen estar presentes en muchos desayunos habituales. Apostar por opciones naturales y ricas en nutrientes ayuda a mejorar la concentración, el rendimiento físico y la sensación de bienestar a lo largo de la mañana.

Viso insiste en que desayunar bien no significa comer en exceso, sino elegir alimentos de calidad que aporten energía real y contribuyan a la salud a largo plazo. Con estas cinco ideas, cualquier persona puede incorporar variedad, sabor y equilibrio a su primera comida del día.