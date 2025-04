Horarios de apertura de supermercados y centros comerciales en Cádiz para el Jueves y Viernes Santo

El Jueves y el Viernes Santo son festivos en Cádiz y la ciudad espera poder disfrutar de dos días con las cofradías en la calle si el tiempo lo permite. Los más cofrades miran al cielo con preocupación esperando que estos dos días sin trabajo les permita deleitarse con las hermandades realizando su estación de penitencia, aunque no será hasta el mismo día y dependiendo de las predicciones meteorológicas cuando cada una de las cofradías decida si sale a la calle o no.

Estos dos días festivos son de descanso para muchas personas que aprovechan para salir a ver procesiones o también para realizar las compras que no pueden hacer entre semana por motivos laborales, por eso hay quienes están interesados en saber qué supermercados permanecerán abiertos en la capital gaditana y si hay algún centro comercial que también abrirá sus puertas durante estos dos días.

El Corte Inglés, Hipercor

El Corte Inglés tendrá unos horarios y festivos específicos a tener en cuenta de cara a esta Semana Santa. La compañía española de grandes almacenes, supermercados e hipermercados optará por personalizar el horario. El centro comercial Bahía de Cádiz permanecerá abierto durante la jornada del Jueves y del Viernes Santo en horario de 11:00 a 21:00.

Mercadona

Esta cadena suele cerrar los festivos. Aunque en esta ocasión hará una excepción en el Mercadona de Avda de la Ilustración 4 que permanecerá abierto el Jueves Santo durante el mediodía, desde las 09:00 hasta las 15:00. En cambio, el supermercado de de la Calle San Severiano permanecerá cerrado tanto el Jueves Santo como el Viernes Santo; el resto de días de la semana sí que estará abierto al público en su horario habitual.

Carrefour

Dentro de esta marca de supermercados hay diferentes tiendas y cada una se rige de una manera diferentes, las tiendas pequeñas, las grandes superficies y los hipermercados. No existe un criterio unificado para todos las tiendas que hay en España y por ello la mejor manera de averiguar si abren o no es visitar el localizador de supermercados que aparece en la web para poder comprobarlo.

Todos los Carrefour Market de Cádiz capital permanecerán abiertos tanto el Jueves Santo como el Viernes Santo y lo harán desde las 09:00 hasta las 21:00.

Dia

Los supermercados de esta cadena no todos se rigen de la misma manera y tienen horarios diferentes, por eso, lo ideal es el entrar en el localizador para ver cuál es la tienda más cercana y qué horario tendrá en estos dos días festivos .

Lidl

Estos supermercados no tienen un criterio unificado para cada una de las tiendas de modo que algunas abren en festivos y otras no. Además, las que abren no suelen tener el mismo horario que los días laborales de modo que es mejor entrar en el localizador de su página web para tener la certeza de que está abierto antes de ir.

Aldi

Estos supermercados abren de lunes a domingo normalmente, en determinados sitios y también suelen abrir los festivos. Aunque es probable que este Jueves y Viernes Santo cierren, lo ideal es entrar en su web para consultar directamente las tiendas que abren y los horarios que tendrá.