El horario de los cementerios de Cádiz por el día de Todos los Santos

Llega el Día de Todos los Santos, Tosantos, y la tradición invita a visitar a nuestros seres queridos a los cementerios, para dejarles unas flores para reafirmar que no les olvidamos. Una de las costumbres sin duda más arraigadas de la tierra que probablemente intensifique la afluencia de personas. Por este motivo, y ante el aumento de visitas para estas dos jornadas que caen en sábado y domingo, los cementerios de la provincia amplían su horario habitual para facilitar las visitas.

Cementerio Mancomunado de Chiclana:

Horarios: Desde el 25 de octubre y hasta el 2 de noviembre el horario será de 8.00 a 18.00 horas.

Actos paralelos:

Día 1 de noviembre de 11.00 horas a 13:00 horas: Actuación musical clásica, concierto de piano.

Misa de Todos los Santos: 11.00: oficiada por el Sr. Arcipreste de Chiclana, D. Benjamín Toro Aragón

Día 2 de noviembre 11:00 horas: Misa en Honor de los Fieles Difuntos, oficiada por el Sr. Arcipreste de Chiclana, D. Benjamín Toro Aragón

Día 3 de noviembre: 9.30 horas Acto Homenaje a los Militares inhumados en el Panteón del Ejército de Tierra

Cementerio de San Juan Bautista de Chiclana

Horarios: 1 y 2 de noviembre: De 8.00 a 18.00 horas.

Actos paralelos:

Día 2 de noviembre: 08:30 horas: Rosario de la Aurora de la Capilla hacia el Cementerio.

09:00 horas Celebración de la Eucaristía en la explanada del Cementerio. A la finalización de la misa, traslado de Nuestra Señora de la Soledad hacia la capilla del Cementerio donde permanecerá durante toda la jornada en devoto Besamanos.

17:30 horas Regreso en solemne Rosario de Alabanzas de Nuestra Señora de la Soledad hacia su capilla por las calles de la feligresía

Cementerio San Roque de Puerto Real

Horarios: Día 1 de noviembre abre de 8.00 a 18.00 horas y 2 de noviembre de 8.00 a 15.00 horas.

Actos paralelos:

Día 1 de noviembre 11.00 a 13:00 horas: Actuación musical clásica, con instrumentos de cuerda

Día 2 de noviembre 12:00 horas: Misa en honor de los fieles difuntos, oficiada por el Párroco de San Benito, D. Marco Antonio huelga de la Luz.

Cementerio El Puerto

Horarios: los días 1 y 2 de noviembre el cementerio municipal estará abierto de forma ininterrumpida entre las 8:30 y las 17:30 horas, ampliando así el horario de apertura y cierre para facilitar el acceso y evitar la aglomeración de personas que deseen visitar el camposanto.

Actos paralelos:

El próximo 1 de noviembre, la imagen de Nuestra Señora de la Soledad procesionará por el interior del Cementerio Municipal. La imagen saldrá de la Basílica Menor Nuestra Señora de los Milagros una vez concluya la eucaristía que comienza a las 09:00.

Cementerio Municipal de San Fernando

En la web municipal aparece el horario: De lunes a viernes: de 9.00 a 18.00 horas. Sábados, domingos y festivos, de 9.00 a 15.00 horas.

Cementerio de Jerez:

Horarios: Será ininterrumpido de 8:00 a 19:00 horas.

Cementerio de Vejer:

Horario: Abierto de 09:00 h a 18:00 h.

Cementerio de Benalup‑Casas Viejas:

Horarios. Abierto de 09:00 h a 18:00 horas

Cementerio de Zahara de los Atunes

Horarios: Abierto de 10:00 h a 18:00 horas

Cementerio de Conil de la Frontera:

Horarios: abierto de 09:00 h a 18:00 horas.

Cementerio de Villaluenga de Rosario:

Considerado como uno de los más bellos sino de los más bellos de España, el cementerio de Villaluenga del Rosario se amplía con motivo del Día de todos los Santos

Horarios: Abre de 9:00 a 18:00 de forma ininterrumpida desde el 28 de octubre hasta el 2 de noviembre.

Cementerio Municipal de Grazalema:

Horarios: Abrirá es de 8:00 a 22:00 el 1 de noviembre, y de 8:00 a 18:00 el 2 de noviembre, en lugar de su horario habitual de cierre a las 18:00, para permitir la visita de los ciudadanos en esta fecha.

Cementerio de Ubrique:

Horarios: Abrirá es de 8:00 a 22:00 el 1 de noviembre, y de 8:00 a 18:00 el 2 de noviembre, en lugar de su horario habitual de cierre a las 18:00, para permitir la visita de los ciudadanos en esta fecha.

Cementerio de Arcos:

Horarios: Abre de forma ininterrumpida de 8:00 a 18:30 horas

Cementerio de Chipiona:

Horarios: Cuenta también con horario especial ininterrumpido de cara a la celebración del Día de los Difuntos. Está el 1 y 2 de noviembre, es de 9:00 a 18:00 horas.

Cementerio Sanlúcar San Nicolás:

Horarios: En su web aparece el horario de 9.00 a 18.00 horas.