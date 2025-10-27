Uno de los puestos decorados para los Tosantos de Cádiz 2025.
Uno de los puestos decorados para los Tosantos de Cádiz 2025. / Jesús Marín

Las imágenes del ingenio de los Tosantos 2025 en los mercados de Cádiz

26 puestos Mercado Central y 24 al Mercado Virgen del Rosario se 'disfrazan' otro año más en una fiesta muy gaditana

La celebración de los Tosantos volvió este lunes a ganarle la partida a Halloween al menos por un día en Cádiz. 26 puestos del Mercado Central y 24 del Mercado Virgen del Rosario se sumaron este 2025 a la celebración, que este año subió de forma significativa el número de participantes. Y es que la Delegación Municipal de Fiestas y de Asodemer (Asociación de Detallistas de los Mercados Municipales) ha concedido este año 150 euros a todos los puestos que se inscriban aunque no reciban premio. Así las frutas, los pescados o las verduras se 'disfrazaron' tocando asuntos de la ciudad y aflorando el ingenio para el disfrute de los que se pasaron esta tarde por las plazas.

JM__7C5A2854.jpg
1/23 JM__7C5A2854.jpg / Jesús Marín
JM__7C5A2869.jpg
2/23 JM__7C5A2869.jpg / Jesús Marín
JM__7C5A2849.jpg
3/23 JM__7C5A2849.jpg / Jesús Marín
JM__7C5A2859.jpg
4/23 JM__7C5A2859.jpg / Jesús Marín
JM__7C5A2863.jpg
5/23 JM__7C5A2863.jpg / Jesús Marín
JM__7C5A2942.jpg
6/23 JM__7C5A2942.jpg / Jesús Marín
JM__7C5A2924.jpg
7/23 JM__7C5A2924.jpg / Jesús Marín
JM__7C5A2916.jpg
8/23 JM__7C5A2916.jpg / Jesús Marín
JM__7C5A2897.jpg
9/23 JM__7C5A2897.jpg / Jesús Marín
JM__7C5A3002.jpg
10/23 JM__7C5A3002.jpg / Jesús Marín
JM__7C5A3024.jpg
11/23 JM__7C5A3024.jpg / Jesús Marín
JM__7C5A3010.jpg
12/23 JM__7C5A3010.jpg / Jesús Marín
JM__7C5A3035.jpg
13/23 JM__7C5A3035.jpg / Jesús Marín
JM__7C5A3017.jpg
14/23 JM__7C5A3017.jpg / Jesús Marín
JM__7C5A3021.jpg
15/23 JM__7C5A3021.jpg / Jesús Marín
JM__7C5A3083.jpg
16/23 JM__7C5A3083.jpg / Jesús Marín
JM__7C5A3042.jpg
17/23 JM__7C5A3042.jpg / Jesús Marín
JM__7C5A3059.jpg
18/23 JM__7C5A3059.jpg / Jesús Marín
JM__7C5A3086.jpg
19/23 JM__7C5A3086.jpg / Jesús Marín
JM__7C5A3046.jpg
20/23 JM__7C5A3046.jpg / Jesús Marín
JM__7C5A3105.jpg
21/23 JM__7C5A3105.jpg / Jesús Marín
JM__7C5A3099.jpg
22/23 JM__7C5A3099.jpg / Jesús Marín
JM__7C5A3092.jpg
23/23 JM__7C5A3092.jpg / Jesús Marín

