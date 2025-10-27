Las imágenes del ingenio de los Tosantos 2025 en los mercados de Cádiz

La celebración de los Tosantos volvió este lunes a ganarle la partida a Halloween al menos por un día en Cádiz. 26 puestos del Mercado Central y 24 del Mercado Virgen del Rosario se sumaron este 2025 a la celebración, que este año subió de forma significativa el número de participantes. Y es que la Delegación Municipal de Fiestas y de Asodemer (Asociación de Detallistas de los Mercados Municipales) ha concedido este año 150 euros a todos los puestos que se inscriban aunque no reciban premio. Así las frutas, los pescados o las verduras se 'disfrazaron' tocando asuntos de la ciudad y aflorando el ingenio para el disfrute de los que se pasaron esta tarde por las plazas.