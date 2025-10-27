Guía completa con la programación de Halloween en Cádiz 2025: fechas, horarios y actividades en los principales municipios

El espíritu más terrorífico del año vuelve a apoderarse de la provincia de Cádiz. Desde el miércoles 30 de octubre y hasta el sábado 2 de noviembre, los principales municipios gaditanos celebrarán Halloween 2025 con una programación repleta de actividades para todas las edades: pasajes del terror, desfiles, concursos de disfraces, talleres infantiles y espectáculos nocturnos.

Cádiz: Circo del horror, desfiles y "truco o trato"

El Ayuntamiento de Cádiz ha preparado una programación que combina actividades para adultos y para los más pequeños. El gran protagonista será el 'Gran Espectáculo del Circo del Horror de Cádiz', que se celebrará en el Patio del Museo del Títere los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre.

Jueves 30 y sábado 1: de 19:30 a 00:30 horas.

de 19:30 a 00:30 horas. Viernes 31: de 22:00 a 01:30 horas.

de 22:00 a 01:30 horas. Además, como novedad, habrá un pase accesible para personas con movilidad reducida o necesidades especiales, de 18:30 a 19:30 horas tanto el jueves como el sábado.

En el mismo espacio se proyectará el espectáculo audiovisual 'Noches de Halloween', ambientado con más de 1.000 velas led, bandas sonoras de terror y una gran pantalla con películas clásicas del género.

El 'Desfile del Terror' recorrerá el casco histórico el 31 de octubre, partiendo del Espacio de Creación Contemporánea (ECCO) a las 20:00 horas y finalizando en el Museo del Títere sobre las 21:30. Más de 50 personas caracterizadas desfilarán en un recorrido que promete ser uno de los momentos más llamativos del Halloween gaditano.

Para el público infantil, el Ayuntamiento ha organizado 'La Plazuela del Truco o Trato' en el patio de la Casa del Niño Jesús, los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre, de 17:00 a 21:00 horas. Contará con una calle decorada con diez casas y personajes terroríficos, además de talleres de calabazas, un ‘escape room’, un set de caracterización y un espectáculo final con flashmob.

San Fernando: monstruos clásicos, espectáculos y velas

Bajo el lema "Una lucha contra nuestros monstruos y nuestros propios miedos", San Fernando volverá a transformarse en la capital del terror del 31 de octubre al 2 de noviembre. Este año, la ciudad rendirá homenaje a los grandes monstruos clásicos del cine y la literatura, con figuras como Drácula, Frankenstein o la Momia.

La Alameda Moreno de Guerra se convertirá en un Museo Viviente de los Monstruos, mientras que el Cine Alameda acogerá el Cine del Terror (para mayores de 12 años). Los niños tendrán su propio espacio en el Parque Almirante Laulhé con Halloween Kids, talleres, mercadillo y concurso de calabazas.

La Plaza del Rey será escenario de Halloween, el musical familiar y del Candlelight, con más de 3.000 velas iluminando la noche. Además, el Castillo de San Romualdo ofrecerá una experiencia teatral inmersiva guiada por "Doña Inés".

Como cierre, el Malditxs Halloween Night Fest en Bahía Sound reunirá a Omar Montes, Manu Vulcan y Samu Salazar en una noche de música y disfraces.

Chiclana: pasacalles, experiencias paranormales y fiesta solidaria

Chiclana celebrará Halloween los días 30 y 31 de octubre con una programación pensada para todos los públicos. El 30, la Plaza Jesús Nazareno acogerá el Rincón del Truco o Trato desde las 18:00 horas, mientras que la Plaza de las Bodegas se transformará en el Rincón del Otoño con talleres y reparto de productos de temporada. En el Edificio Brake se vivirán experiencias paranormales con pases a las 19:00, 20:30 y 22:00.

El 31 de octubre llegará el tradicional Desfile del Terror (19:30 h) por el centro de la ciudad y la apertura del Halloween Park en el Parque Santa Ana (20:00 h). Además, la Asociación de Reyes Magos celebrará el 1 de noviembre la Fiesta de Tosantos en la Plaza de las Bodegas, con fin solidario para la campaña "Ningún Niño Sin Juguetes".

El Puerto: jornada friki y concurso de K-pop

El 1 de noviembre, la Sala de la Juventud (calle Valdés, 3) acogerá por primera vez la Jornada Friki Halloween, organizada por la Asociación Juvenil Sala de la Juventud. De 10:00 a 21:00 horas, habrá zona de videojuegos, juegos de mesa, exposición de muñecas góticas, talleres de artesanía y un concurso de bailes K-pop, además de karaoke abierto al público.

Puerto Real: laberinto del pánico y gran fiesta en la Plaza de Jesús

Puerto Real arrancará antes que nadie con su Laberinto del Pánico, los días 27 y 28 de octubre en el Centro Cultural Rosa Butler, de 19:00 a 00:00 horas, solo para mayores de 16 años.

El 31 de octubre, la Plaza de Jesús será el punto neurálgico con una Fiesta de Halloween que incluirá concurso de disfraces, talleres de calabazas y música de DJ hasta la una de la madrugada.

Halloween 2025 promete convertir toda la provincia de Cádiz en un escenario de fantasía y terror, con propuestas para todos los gustos: desde los sustos más intensos hasta planes familiares bajo la luz de las velas.