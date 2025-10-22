Halloween Cádiz 2025: Programación de las tres noches más terroríficas en la capital gaditana

Cádiz vivirá la próxima semana tres noches terroríficas gracias a la programación que llevará a cabo el Ayuntamiento de Cádiz para celebrar Halloween. Será los días 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre en unas jornadas dedicadas tanto al público infantil como al adulto con varias actividades que se desarrollarán en dos escenarios: el patio de la Casa del Niño Jesús y los bajos del Museo del Títere. Como novedad, este año algunas actividades saldrán del casco antiguo y habrá varias citas en la glorieta Ana Orantes, el parque de los Cinco Continentes y el parque Varela.

La delegada de Juventud, Gloria Bazán, y la de Participación Ciudadana, Loli Pavón, han sido las encargadas de presentar las propuestas de este año. Bazán destacó que precisamente la colaboración entre ambas concejalías ha permitido "que Halloween llegue a más puntos de la ciudad". La edil añadió que se trata de un programa "muy especial para que pequeños y mayores pasen Halloween en familia. Son actividades estudiadas y elaboradas para todas las edades".

Así, el 'Gran Espectáculo del Circo del Horror de Cádiz' se presenta como el evento estrella dirigido para el público adulto. Tendrá lugar en el Patio del Museo del Títere el 30 de octubre y el 1 de noviembre de 19:30 a 00:30 y el viernes 31 de 22:00 a 01:30 horas. También como novedad, este año habrá un pase reservado para personas con necesidades especiales o movilidad reducida, que será de 18:30 a 19:30 horas, tanto el jueves como el sábado.

En este mismo espacio y para que la espera no sea aburrida, se ha organizado el espectáculo audiovisual 'Noches de Halloween', de 19:30 a 00:30 horas, que se ambientará con 1.000 velas led, una gran pantalla en la que se proyectarán películas de terror y sus bandas sonoras y una decoración de miedo.

El 'Desfile del Terror' recorrerá las calles del casco antiguo de la ciudad el viernes 31 de octubre saliendo del Espacio de Creación Contemporánea (ECCO), desde donde partirá a las 20:00 horas para llegar al Museo del Títere a las 21:30 horas. Más de 50 personas caracterizadas para la ocasión formarán parte de esta iniciativa.

El Halloween que ha pensado el Ayuntamiento de Cádiz para los pequeños de la casa se concentrará en el patio de la Casa del Niño Jesús, donde se ha organizado 'La Plazuela del Truco o Trato', que tendrá lugar el jueves 30, el viernes 31 y el sábado 1 de noviembre de 17:00 a 21:00 horas. Allí se instalará una calle con 10 casas y 10 personajes caracterizados para dar miedo a los niños que se atrevan a llamar a sus puertas a pedir caramelos.

Además, pensado para todos ellos se llevarán a cabo otras actividades como bailes de animación, un set de caracterización, decoración de calabazas, un scape room y un espectáculo final con un flashmob.

En cuanto a extramuros, la delegada de Participación Ciudadana Loli Pavón, resaltó que habrá manualidades, pintacaras de miedo, pinturas fluorescentes y un scape room, entre otras actividades en tres lugares concretos: la glorieta Ana Orantes, el parque de los Cinco Continentes y el parque Varela. En los dos primeros se desarrollarán de 19:30 a 22:00 horas el viernes y en el mismo horario en el parque Varela el sábado.

Todas las actividades son gratuistas hasta completar aforo.