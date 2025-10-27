Estas son las horas en las que se esperan más lluvias en Cádiz

La provincia de Cádiz arranca la semana con un ambiente típicamente otoñal. Este lunes 27 de octubre se esperan lluvias dispersas en distintos puntos del territorio, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activadoun aviso amarillo por riesgo de lluvia en el litoral gaditano. Se espera que haya una precipitación acuulada en una hora de 15 mm. No se prevén precipitaciones especialmente intensas en el resto de la provincia, pero sí intervalos de chubascos durante la mañana y primeras horas de la tarde, con cielos cubiertos en la mayor parte de la provincia.

Lluvias durante la mañana en Cádiz capital y la Bahía

Según la previsión de Aemet, en Cádiz capital el cielo estará muy nuboso o cubierto desde primeras horas, con lluvias intermitentes durante la franja de 06:00 a 12:00 horas. A partir del mediodía, la probabilidad de precipitaciones disminuirá, aunque se mantendrán los cielos variables hasta el final del día.

En el Puerto de Santa María y San Fernando, el patrón será similar: se esperan chubascos más probables por la mañana y una ligera mejoría por la tarde, con una jornada en general fresca y húmeda. En Puerto Real también se prevé una madrugada con intervalos nubosos y lluvias débiles que podrían remitir a partir del mediodía.

Jerez y la Campiña: lluvias débiles y cielos cubiertos

En Jerez de la Frontera, Aemet anuncia un lunes de cielos cubiertos y lluvia débil ocasional, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas. A partir de esa hora, la probabilidad de precipitación baja de forma progresiva, aunque se mantendrá la nubosidad.

En el entorno de la Campiña y los municipios de la Costa Noroeste, como Trebujena o Sanlúcar, la jornada será similar: un inicio de día con posibles lluvias dispersas que tenderán a desaparecer conforme avance la tarde.

Más nubosidad en la Janda y la Sierra

Las zonas de La Janda y la Sierra de Cádiz también verán un día inestable, con cielos cubiertos y posibilidad de lluvias débiles o moderadas en algunos momentos de la mañana. En Arcos de la Frontera o Ubrique, por ejemplo, Aemet prevé intervalos nubosos y alguna precipitación ocasional. En el Campo de Gibraltar, el tiempo será variable, con nubosidad abundante y lluvias intermitentes, más probables en las primeras horas del día.

Temperaturas suaves y viento flojo

Las temperaturas se mantendrán suaves en toda la provincia. En Cádiz capital, las máximas rondarán los 22 grados, mientras que las mínimas no bajarán de los 17. En Jerez y la campiña, los valores oscilarán entre los 16 y los 23 grados, y en la Sierra podrían quedarse algo más cortos, entre 14 y 20 grados.

El viento soplará flojo o moderado de componente oeste, más apreciable en el litoral y en el Estrecho, donde podría haber rachas algo más intensas a primeras horas.

Tarde con menos lluvias

La estabilidad tenderá a imponerse conforme avance la jornada. Entre las 15:00 y las 21:00 horas, las precipitaciones irán remitiendo en la mayoría de municipios, dando paso a claros y a un final de día más tranquilo, aunque con ambiente húmedo y cielos aún cubiertos en algunas zonas del interior.

En resumen, este lunes se espera en Cádiz un día de lluvias débiles y dispersas, más probables durante la mañana, sin fenómenos adversos destacados. Será una jornada típicamente otoñal, con temperaturas suaves y un ambiente inestable, ideal para recordar que el cambio de estación ya se deja notar en toda la provincia.